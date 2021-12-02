Кубок Турции
Маме Диуф
Хатайспор
Эюпспор
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#Кубок Турции #Маме Диуф #Хатайспор #Эюпспор

Такого вы точно еще не видели: в Турции форвард встал в ворота дважды (!!!) в одном матче и вытащил команду в серии пенальти в следующий раунд Кубка

час назад

Инстаграм «Хатайспора»

В Кубке Турции «Хатайспор» принимал «Эюпспор». Обычный матч катился к ничьей 1:1 и дополнительному времени. На 90+4 минуте «Хатайспор» остался вдесятером после удаления вратаря, который снес соперника в подкате за пределами штрафной.

И все свои пять замен уже к этому времени клуб сделал. Что было дальше:

• В ворота встал сенегалец Маме Диуф. Это нападающий, который вышел на замену во втором тайме. И по его воротам соперник нанес удар даже с центра поля – но в створ не попал.

• Основное время команды доиграли, а в начале овертайма за «Хатайспор» вышел играть резервный вратарь – дополнительная замена разрешена.

• Этот вратарь тоже был удален – теперь уже в конце овертайма. Диуф снова встал в ворота и доиграл матч. Что удивительно – фол на удаление был почти в той же точке.

• Команды голов не забили, поэтому Диуф встал еще и на серию пенальти.

• Но сначала он пошел бить первым и забил. А соперник, бивший следом, – нет.

• Команды пробили по четыре точных пенальти в серии, дальше били до промаха. И ошибся игрок «Эюпспора». Диуф не отбил ни разу, но ему и не забили дважды – мяч улетал мимо ворот и в штангу.

• «Хайтайспор» прошел в Кубке вдевятером и с полевым игроком в воротах. Так это было в серии:

Кто вообще такой Маме Диуф:

• 33-летний сенегальский форвард, в «Хатайспоре» играет с прошлого сезона.

• 12 лет назад «МЮ» купил его из «Мольде». Есть ли связь с Уле-Гуннаром Сульшером? В то время он тренировал резервную команду «МЮ». Известно, что возглавляемый Сульшером «Кардифф» хотел арендовать Диуфа, но этого не произошло.

• Диуф даже забил один раз в АПЛ за «МЮ». Дальше были «Блэкберн», «Ганновер» и «Сток Сити».

• Приезжал к нам на ЧМ-2018 со сборной Сенегала.

• Диуф еще запомнился историей в 2011 году, когда пропал за несколько дней до собственной свадьбы. Тогда за «Мольде» выступал еще один сенегалец – тоже Диуф, и именно его невеста предположила, что тот причастен в исчезновении будущего мужа – наверняка оба уехали на матч «Мольде» в чемпионате Норвегии. Но история закончилась хорошо – пара обручилась. Хотя про причину исчезновения так никто и не рассказал.

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