Такого вы точно еще не видели: в Турции форвард встал в ворота дважды (!!!) в одном матче и вытащил команду в серии пенальти в следующий раунд Кубка
В Кубке Турции «Хатайспор» принимал «Эюпспор». Обычный матч катился к ничьей 1:1 и дополнительному времени. На 90+4 минуте «Хатайспор» остался вдесятером после удаления вратаря, который снес соперника в подкате за пределами штрафной.
И все свои пять замен уже к этому времени клуб сделал. Что было дальше:
• В ворота встал сенегалец Маме Диуф. Это нападающий, который вышел на замену во втором тайме. И по его воротам соперник нанес удар даже с центра поля – но в створ не попал.
• Основное время команды доиграли, а в начале овертайма за «Хатайспор» вышел играть резервный вратарь – дополнительная замена разрешена.
• Этот вратарь тоже был удален – теперь уже в конце овертайма. Диуф снова встал в ворота и доиграл матч. Что удивительно – фол на удаление был почти в той же точке.
• Команды голов не забили, поэтому Диуф встал еще и на серию пенальти.
• Но сначала он пошел бить первым и забил. А соперник, бивший следом, – нет.
• Команды пробили по четыре точных пенальти в серии, дальше били до промаха. И ошибся игрок «Эюпспора». Диуф не отбил ни разу, но ему и не забили дважды – мяч улетал мимо ворот и в штангу.
• «Хайтайспор» прошел в Кубке вдевятером и с полевым игроком в воротах. Так это было в серии:
Кто вообще такой Маме Диуф:
• 33-летний сенегальский форвард, в «Хатайспоре» играет с прошлого сезона.
• 12 лет назад «МЮ» купил его из «Мольде». Есть ли связь с Уле-Гуннаром Сульшером? В то время он тренировал резервную команду «МЮ». Известно, что возглавляемый Сульшером «Кардифф» хотел арендовать Диуфа, но этого не произошло.
• Диуф даже забил один раз в АПЛ за «МЮ». Дальше были «Блэкберн», «Ганновер» и «Сток Сити».
• Приезжал к нам на ЧМ-2018 со сборной Сенегала.
• Диуф еще запомнился историей в 2011 году, когда пропал за несколько дней до собственной свадьбы. Тогда за «Мольде» выступал еще один сенегалец – тоже Диуф, и именно его невеста предположила, что тот причастен в исчезновении будущего мужа – наверняка оба уехали на матч «Мольде» в чемпионате Норвегии. Но история закончилась хорошо – пара обручилась. Хотя про причину исчезновения так никто и не рассказал.