Хатайспор

Дата основания
1967 г.
Факт
Создание клуба было частью программы по борьбе с вредными привычками молодежи и привлечения публики к спортивным соревнованиям
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Материалы
Материалы
Такого вы точно еще не видели: в Турции форвард встал в ворота дважды (!!!) в одном матче и вытащил команду в серии пенальти в следующий раунд Кубка
#Кубок Турции
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