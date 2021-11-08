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#Чемпионат Болгарии #Лудогорец

Самый невезучий пенальти в истории: после удара мяч попал в штангу, а от нее – в другую

08 ноября, 15:42
Михаил Морозов

Инстаграм Пиероса Сотириу

Матч болгарского чемпионата «Лудогорец» – «Локомотив» Пловдив собрал все разнообразие событий. В игре были:

❌ Незабитый пенальти.

🥅 Автогол, который принес победу 1:0 «Лудогорцу».

🟥 Красная карточка в конце матча.

Автогол обычный – игрок неудачно прервал прострел. В удалении тоже ничего особенного. А пенальти вышел интересным.

💥 Перед его пробитием вратарь зачем-то ногой (!) пнул перекладину.

💥 Форвард Пиерос Сотириу пробил: мяч ударился сначала в одну штангу, затем в другую, потом вылетел в поле.

💥 Он же и добивал, но пробил выше ворот. Двойная неудача.

Здесь важно пояснить, что если бы Сотириу забил после того, как мяч отлетел от штанги, то гол не был бы засчитан.

➡️ В правилах игр к пенальти относится пункт номер 14. Само правило гласит: «Выполняющий удар игрок по сигналу судьи направляет мяч ударом вперед и не может повторно касаться мяча до тех пор, пока он (мяч) не коснется какого-либо другого игрока».

Такой случай был в сезоне-2020/21 РПЛ. В матче «Ахмат»«Ротор» Андрес Понсе ударил с пенальти в штангу и затем добил мяч в ворота. Судья Сергей Лапочкин гол отменил. Но и без того «Ахмат» победил.

Победил и «Лудогорец» – благодаря автоголу. Его в Болгарии мало кому удается остановить: 11 побед в 12 матчах. Да и десять последних чемпионатов Болгарии выиграла именно эта команда.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Михаил Морозов
Автор и редактор. Лучшая память на «Голе».
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