Самый невезучий пенальти в истории: после удара мяч попал в штангу, а от нее – в другую
Матч болгарского чемпионата «Лудогорец» – «Локомотив» Пловдив собрал все разнообразие событий. В игре были:
❌ Незабитый пенальти.
🥅 Автогол, который принес победу 1:0 «Лудогорцу».
🟥 Красная карточка в конце матча.
Автогол обычный – игрок неудачно прервал прострел. В удалении тоже ничего особенного. А пенальти вышел интересным.
💥 Перед его пробитием вратарь зачем-то ногой (!) пнул перекладину.
💥 Форвард Пиерос Сотириу пробил: мяч ударился сначала в одну штангу, затем в другую, потом вылетел в поле.
💥 Он же и добивал, но пробил выше ворот. Двойная неудача.
Здесь важно пояснить, что если бы Сотириу забил после того, как мяч отлетел от штанги, то гол не был бы засчитан.
➡️ В правилах игр к пенальти относится пункт номер 14. Само правило гласит: «Выполняющий удар игрок по сигналу судьи направляет мяч ударом вперед и не может повторно касаться мяча до тех пор, пока он (мяч) не коснется какого-либо другого игрока».
Такой случай был в сезоне-2020/21 РПЛ. В матче «Ахмат» – «Ротор» Андрес Понсе ударил с пенальти в штангу и затем добил мяч в ворота. Судья Сергей Лапочкин гол отменил. Но и без того «Ахмат» победил.
Победил и «Лудогорец» – благодаря автоголу. Его в Болгарии мало кому удается остановить: 11 побед в 12 матчах. Да и десять последних чемпионатов Болгарии выиграла именно эта команда.