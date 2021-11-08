Самый невезучий пенальти в истории: после удара мяч попал в штангу, а от нее – в другую

Здесь важно пояснить, что если бы Сотириу забил после того, как мяч отлетел от штанги, то гол не был бы засчитан.

➡️ В правилах игр к пенальти относится пункт номер 14. Само правило гласит: «Выполняющий удар игрок по сигналу судьи направляет мяч ударом вперед и не может повторно касаться мяча до тех пор, пока он (мяч) не коснется какого-либо другого игрока».

Такой случай был в сезоне-2020/21 РПЛ. В матче «Ахмат» – «Ротор» Андрес Понсе ударил с пенальти в штангу и затем добил мяч в ворота. Судья Сергей Лапочкин гол отменил. Но и без того «Ахмат» победил.

Победил и «Лудогорец» – благодаря автоголу. Его в Болгарии мало кому удается остановить: 11 побед в 12 матчах. Да и десять последних чемпионатов Болгарии выиграла именно эта команда.