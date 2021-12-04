Соболев впервые в карьере получил красную карточку в РПЛ. Это случилось в матче против «Ахмата»

«Спартак» играет против «Ахмата» в матче 17-го тура РПЛ. Нападающий Александр Соболев вышел в стартовом составе и получил прямую красную карточку на 33-й минуте за попадание шипами в ногу соперника.

В прямой эфир «Матч Премьер» попали кадры, как Соболев уходил в раздевалку и матерился. Удаление подтвердилось после просмотра ВАР. Матч судит Виталий Мешков.

Соболев дебютировал в РПЛ в сезоне-2016/17 в составе «Томи». После этого он играл за «Крылья Советов», «Енисей» и «Спартак». Предыдущий сезон стал для него рекордным в РПЛ по желтым карточкам (10).

На 13-й минуте Соболев ассистировал Виктору Мозесу. После перехода в «Спартак» он поучаствовал в голах в пяти из пяти матчей против «Ахмата».