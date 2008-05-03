Матч завершен
Ахмат
Грозный
1:3
Матч завершен
Томь
Томск
РПЛ, 8 тур

РПЛ,

8 тур

Россия
3 мая 2008, 15:30 МСК
3.05.2008, 15:30 МСК
суббота
Алексей Николаев
Алексей Николаев
Главный Судья
Составы