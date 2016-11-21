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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Ахмат
Грозный
0:0
Матч завершен
Томь
Томск
РПЛ, 14 тур
РПЛ,
14 тур
Россия
21 нояб. 2016, 19:00 МСК
21.11.2016, 19:00 МСК
понедельник
Евгений Турбин
Евгений Турбин
Главный Судья
Составы
Ахмат
мин
16
Городов
Евгений Городов
90
15
Семенов
Андрей Семенов
90
4
Анхель
Вилькер Анхель
90
13
Мохаммади
Милад Мохаммади
90
40
Уциев
Ризван Уциев
90
19
Иванов
Олег Иванов
90
21
Роши
Одисе Роши
78
14
Кузяев
Далер Кузяев
90
23
Пирис
Факундо Пирис
80
95
Митришев
Магомед Митришев
73
18
Балай
Беким Балай
90
Запасные
33
Гудиев
Виталий Гудиев
1
Годзюр
Ярослав Годзюр
2
Родолфо
Родолфо
5
Плиев
Заурбек Плиев
3
Брызгалов
Сергей Брызгалов
10
Грозав
Георге Теодор Грозав
7
Кадыров
Халид Кадыров
22
Мирзов
Резиуан Мирзов
17
Мбенг
Аблае Мбенг
Томь
мин
77
Коченков
Антон Коченков
90
2
Жиров
Александр Жиров
90
20
Яблонски
Давид Яблонски
90
9
Комбаров
Кирилл Комбаров
90
48
Тишкин
Максим Тишкин
90
34
Баляйкин
Евгений Баляйкин
90
8
Ковальчук
Кирилл Ковальчук
90
18
Попов
Артем Попов
75
14
Дудиев
Аслан Дудиев
90
7
Голышев
Павел Голышев
90
11
Касьян
Александр Касьян
66
Запасные
1
Солосин
Алексей Солосин
3
Дьяков
Виталий Дьяков
19
Тен
Петр Тен
64
Макурин
Антон Макурин
22
Самодин
Сергей Самодин
99
Погребняк
Кирилл Погребняк
78
Кудряшов
Павел Кудряшов
97
Соболев
Александр Соболев