Матч завершен
Томь
Томск
0:0
Матч завершен
Ахмат
Грозный
РПЛ, 14 тур

РПЛ,

14 тур

Россия
26 окт. 2013, 11:30 МСК
26.10.2013, 11:30 МСК
суббота
Алексей Николаев
Алексей Николаев
Главный Судья
Составы
Томь
мин
0
Вашек
Петр Вашек
90
0
Бордачев
Максим Бордачев
90
0
Йиранек
Мартин Йиранек
90
0
Рыков
Владимир Рыков
90
0
Миланов
Живко Миланов
90
0
Кисенков
Владимир Кисенков
90
0
Мурешан
Габриэль Мурешан
90
0
Голышев
Павел Голышев
90
0
Сорокин
Валерий Сорокин
68
0
Портнягин
Игорь Портнягин
90
0
Голенда
Ян Голенда
46
Запасные
0
Чебану
Илья Чебану
0
Межиев
Арби Межиев
0
Омельянчук
Сергей Омельянчук
0
Аравин
Алексей Аравин
0
Салата
Корнел Салата
0
Пинтер
Адам Пинтер
0
Комков
Михаил Комков
0
Башкиров
Евгений Башкиров
0
Черевко
Александр Черевко
0
Астафьев
Максим Астафьев
0
Игнатович
Павел Игнатович
0
Панченко
Кирилл Панченко
Ахмат
мин
0
Годзюр
Ярослав Годзюр
90
0
Кудряшов
Федор Кудряшов
90
0
Радьков
Артем Радьков
90
0
Ояла
Юхани Ояла
90
0
Уциев
Ризван Уциев
90
0
Лебеденко
Игорь Лебеденко
62
0
Иванов
Олег Иванов
90
0
Пирис
Факундо Пирис
90
0
Айссати
Исмаил Айссати
79
0
Лежар
Жонатан Лежар
79
0
Аилтон
Аилтон
90
Запасные
0
Кобозев
Евгений Кобозев
0
Темников
Иван Темников
0
Ятченко
Дмитрий Ятченко
0
Коморовски
Марцин Коморовски
0
Кану
Кану
0
Грозав
Георге Теодор Грозав
0
Маурисио
Маурисио
0
Кадыров
Халид Кадыров
0
Макушевски
Мацей Макушевски
0
Фусейни
Мохаммед Фусейни
0
Садаев
Заур Садаев
0
Бокила
Лотетека Бокила