Матч завершен
Ахмат
Грозный
Маурисио 13
Тиуи 20
2:0
Матч завершен
Томь
Томск
РПЛ, 3 тур

РПЛ,

3 тур

Россия
4 апр. 2011, 17:00 МСК
4.04.2011, 17:00 МСК
понедельник
Алексей Еськов
Алексей Еськов
Главный Судья
Составы
Ахмат
мин
0
Джанаев
Сослан Джанаев
90
0
Ятченко
Дмитрий Ятченко
90
0
Омельянчук
Сергей Омельянчук
90
0
Феррейра
Антонио Феррейра
90
0
Зенге
Херв Ксавьер Зенге
90
0
Кобенко
Андрей Кобенко
81
0
Эссаме
Ги Стефан Эссаме
70
0
Маурисио
Маурисио
13'
13'
90
0
Кацаев
Адлан Кацаев
78
0
Тиуи
Тиуи
20'
20'
90
0
Мгуни
Мусавенгоси Мгуни
90
Запасные
0
Годзюр
Ярослав Годзюр
0
Тагилов
Мурад Тагилов
0
Хаймович
Зевик Хаймович
0
Павленко
Александр Павленко
0
Благо
Благо
0
Бракамонте
Эктор Бракамонте
0
Садаев
Заур Садаев
Томь
мин
0
Ботвиньев
Алексей Ботвиньев
90
0
Гультяев
Илья Гультяев
90
0
Йокич
Джордже Йокич
90
0
Сосновский
Сергей Сосновский
90
0
Скобляков
Сергей Скобляков
84
0
Харитонов
Александр Харитонов
90
0
Сабитов
Ренат Сабитов
46
0
Тигорев
Ян Тигорев
90
0
Ким Нам Иль
Ким Нам Иль
90
0
Баляйкин
Евгений Баляйкин
90
0
Баженов
Никита Баженов
60
Запасные
0
Песьяков
Сергей Песьяков
0
Строев
Виктор Строев
0
Хатаженков
Владислав Хатаженков
0
Никитинский
Дмитрий Никитинский
0
Ковальчук
Кирилл Ковальчук
0
Голышев
Павел Голышев
0
Стариков
Евгений Стариков