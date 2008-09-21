Матч завершен
Томь
Томск
2:0
Матч завершен
Ахмат
Грозный
РПЛ, 22 тур

РПЛ,

22 тур

Россия
21 сент. 2008, 12:30 МСК
21.09.2008, 12:30 МСК
воскресенье
Владислав Безбородов
Владислав Безбородов
Главный Судья
Составы