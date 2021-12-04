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«Спартак» в меньшинстве победил «Ахмат» и выиграл впервые за семь матчей в РПЛ
час назад
- На 20-й минуте болельщики «Спартака» покинули фанатский сектор. Так они поддержали фанатов ЦСКА после задержаний.
- На 33-й минуте нападающий Александр Соболев получил прямую красную карточку. Это его первое удаление в РПЛ.
- Квинси Промес не забивал шесть игр подряд во всех турнирах. До этого он забивал «Зениту» (1:7).
- «Спартак» не выигрывал в РПЛ шесть матчей подряд. Последняя победа была в октябре над «Ахматом».
В 18-м туре РПЛ «Спартак» сыграет против «Сочи» (13 декабря), «Ахмат» – против «Химок» (12 декабря).
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