Соболев получил награду Европейского комитета фэйр-плей. Он помог футболисту «Ахмата», который потерял сознание

Нападающий «Спартака» Александр Соболев получил награду «За образцовое поведение и храбрость» от Европейского комитета фэйр-плей.

В августе-2020 «Спартак» играл против «Ахмата» в матче РПЛ. Во втором тайме Соболев попал мячом в голову защитника «Ахмата» Зорана Нижича.

После удара футболист потерял сознание и упал на газон. Соболев перевернул его на бок и предотвратил западание языка.

Врачи несколько минут оказывали игроку помощь. Он не смог играть дальше и покинул поле на электромобиле.

Соболев рассказывал об инциденте:

«Я подбежал, оказал первую медицинскую помощь, затолкал пальцы ему в рот, чтобы он челюсть не сомкнул. Потом положил на бок, а там уже врачи подошли».

После матча «Ахмат» поблагодарил Соболева за оказание медицинской помощи. Сам Нижич сказал: