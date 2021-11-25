Александр Соболев
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Соболев получил награду Европейского комитета фэйр-плей. Он помог футболисту «Ахмата», который потерял сознание
3 часа назад
Нападающий «Спартака» Александр Соболев получил награду «За образцовое поведение и храбрость» от Европейского комитета фэйр-плей.
- В августе-2020 «Спартак» играл против «Ахмата» в матче РПЛ. Во втором тайме Соболев попал мячом в голову защитника «Ахмата» Зорана Нижича.
- После удара футболист потерял сознание и упал на газон. Соболев перевернул его на бок и предотвратил западание языка.
- Врачи несколько минут оказывали игроку помощь. Он не смог играть дальше и покинул поле на электромобиле.
Соболев рассказывал об инциденте:
«Я подбежал, оказал первую медицинскую помощь, затолкал пальцы ему в рот, чтобы он челюсть не сомкнул. Потом положил на бок, а там уже врачи подошли».
После матча «Ахмат» поблагодарил Соболева за оказание медицинской помощи. Сам Нижич сказал:
«Отключился и не помню, что было дальше, но сам момент удара я помню. Очень благодарен всем, кто помогал, когда я был в отключке, а также благодарен Соболеву, который оказал первую помощь».
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