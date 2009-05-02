Матч завершен
Томь
Томск
Корниленко 26
Йокич 63
2:1
Матч завершен
Ахмат
Грозный
Панку 42
РПЛ, 7 тур

РПЛ,

7 тур

Россия
2 мая 2009, 10:30 МСК
2.05.2009, 10:30 МСК
суббота
Сергей Карасев
Сергей Карасев
Главный Судья
Составы
Томь
мин
0
Парейко
Сергей Парейко
90
0
Иванов
Андрей Иванов
90
0
Йокич
Джордже Йокич
63'
63'
90
0
Смирнов
Дмитрий Смирнов
46
0
Катынсус
Валерий Катынсус
90
0
Харитонов
Александр Харитонов
65
0
Янотовский
Василий Янотовский
90
0
Мичков
Дмитрий Мичков
90
0
Корниленко
Сергей Корниленко
26'
26'
90
0
Климов
Валерий Климов
90
0
Мазнов
Горан Мазнов
86
Запасные
0
Поляков
Алексей Поляков
0
Строев
Виктор Строев
0
Голяткин
Сергей Голяткин
0
Скобляков
Сергей Скобляков
0
Радосавлевич
Александар Радосавлевич
0
Архипов
Антон Архипов
0
Дядюн
Владимир Дядюн
Ахмат
мин
0
Дикань
Андрей Дикань
90
0
Клебер
Гуэдос Де Лима Клебер
90
0
Омельянчук
Сергей Омельянчук
90
0
Илиев
Валентин Илиев
90
0
Забавник
Радослав Забавник
90
0
Благо
Благо
84
0
Смирнов
Дмитрий Смирнов
90
0
Эссаме
Ги Стефан Эссаме
90
0
Гвазава
Леван Гвазава
46
0
Власов
Олег Власов
67
0
Панку
Даниэл Панку
42'
42'
90
Запасные
0
Годзюр
Ярослав Годзюр
0
Бендзь
Сергей Бендзь
0
Кобенко
Андрей Кобенко
0
Були
Жан Були
0
Лахиялов
Шамиль Лахиялов
0
Прудников
Александр Прудников
0
Шевченко
Игорь Шевченко