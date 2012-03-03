Матч завершен
Ахмат
Грозный
Асильдаров 62
1:0
Матч завершен
Томь
Томск
РПЛ, 33 тур

РПЛ,

33 тур

Россия
3 марта 2012, 13:00 МСК
3.03.2012, 13:00 МСК
суббота
Алексей Николаев
Алексей Николаев
Главный Судья
Составы
Ахмат
мин
0
Джанаев
Сослан Джанаев
90
0
Ятченко
Дмитрий Ятченко
90
0
Йиранек
Мартин Йиранек
90
0
Коморовски
Марцин Коморовски
90
0
Уциев
Рамзан Уциев
90
0
Благо
Благо
90
0
Павленко
Александр Павленко
88
0
Маурисио
Маурисио
73
0
Иванов
Олег Иванов
60
0
Лебеденко
Игорь Лебеденко
90
0
Асильдаров
Шамиль Асильдаров
62'
62'
90
Запасные
0
Годзюр
Ярослав Годзюр
0
Польчак
Петр Польчак
0
Эссаме
Ги Стефан Эссаме
0
Власов
Олег Власов
0
Рыбус
Мацей Рыбус
0
Мурихин
Станислав Мурихин
0
Садаев
Заур Садаев
Томь
мин
0
Вашек
Петр Вашек
90
0
Гультяев
Илья Гультяев
90
0
Омельянчук
Сергей Омельянчук
90
0
Сосновский
Сергей Сосновский
90
0
Николов
Пламен Николов
90
0
Гатагов
Алан Гатагов
84
0
Нахушев
Руслан Нахушев
90
0
Ропотан
Адриан Ропотан
90
0
Махмудов
Эмин Махмудов
90
0
Бояринцев
Денис Бояринцев
65
0
Портнягин
Игорь Портнягин
90
Запасные
0
Чебану
Илья Чебану
0
Чернов
Евгений Чернов
0
Овсянников
Ярослав Овсянников
0
Климов
Валерий Климов
0
Хазов
Антон Хазов
0
Сазонов
Алексей Сазонов
0
Погребняк
Кирилл Погребняк