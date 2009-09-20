Матч завершен
Рома
Рим
Тотти 28
Тотти 33
Де Росси 42
3:1
Матч завершен
Фиорентина
Флоренция
Джилардино 85
Серия А, 4 тур

Серия А,

4 тур

Италия
20 сент. 2009, 21:45 МСК
20.09.2009, 21:45 МСК
воскресенье
Никола Риццоли
Никола Риццоли
Главный Судья
Составы
Рома
мин
0
Сержио
Жулио Сержио
90
0
Риисе
Йон-Арне Риисе
90
0
Бурдиссо
Николас Бурдиссо
90
0
Жуан
Жуан
76
0
Кассетти
Марко Кассетти
90
0
Перротта
Симоне Перротта
90
0
Де Росси
Даниэле Де Росси
42'
42'
90
0
Писарро
Давид Писарро
69
0
Таддеи
Родриго Таддеи
90
0
Вучинич
Мирко Вучинич
60
0
Тотти
Франческо Тотти
33'
28'
33'
28'
90
Запасные
0
Артур
Артур
0
Мексес
Филипп Мексес
0
Мотта
Марко Мотта
0
Фати
Рикардо Фати
0
Губерти
Стефано Губерти
0
Окака-Чука
Стефано Окака-Чука
0
Менез
Жереми Менез
Фиорентина
мин
0
Фрей
Себастьян Фрей
90
0
Паскуаль
Мануэль Паскуаль
90
0
Дайнелли
Дарио Дайнелли
90
0
Гамберини
Алессандро Гамберини
90
0
Комотто
Джанлука Комотто
90
0
Монтоливо
Риккардо Монтоливо
68
0
Джилардино
Альберто Джилардино
85'
85'
90
0
Сантана
Марио Сантана
61
0
Маркьонни
Марко Маркьонни
90
0
Дзанетти
Кристиано Дзанетти
90
0
Муту
Адриан Муту
61
Запасные
0
Аврамов
Влада Аврамов
0
Кролдруп
Пер Кролдруп
0
Гобби
Массимо Гобби
0
Натали
Чезаре Натали
0
Донадель
Марко Донадель
0
Йоргенсен
Мартин Йоргенсен
0
Йоветич
Стеван Йоветич