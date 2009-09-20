Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Луис Суарес
Квинси Промес
Криштиану Роналду
Джордан Хендерсон
Александр Кокорин
Месут Озил
Марко Ройс
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Неймар Да Силва
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Кения
Ирландия
Англия
Канада
Косово
Португалия
Новая Зеландия
Спартак
Рома
Фиорентина
Барселона
Марсель
Эйбар
Тамбов
Ливерпуль
Локомотив
Уфа
Ювентус
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Рома
Рим
Тотти 28
Тотти 33
Де Росси 42
3:1
Матч завершен
Фиорентина
Флоренция
Джилардино 85
Серия А, 4 тур
Серия А,
4 тур
Италия
20 сент. 2009, 21:45 МСК
20.09.2009, 21:45 МСК
воскресенье
Никола Риццоли
Никола Риццоли
Главный Судья
Составы
Рома
мин
0
Сержио
Жулио Сержио
90
0
Риисе
Йон-Арне Риисе
90
0
Бурдиссо
Николас Бурдиссо
90
0
Жуан
Жуан
76
0
Кассетти
Марко Кассетти
90
0
Перротта
Симоне Перротта
90
0
Де Росси
Даниэле Де Росси
42'
42'
90
0
Писарро
Давид Писарро
69
0
Таддеи
Родриго Таддеи
90
0
Вучинич
Мирко Вучинич
60
0
Тотти
Франческо Тотти
33'
28'
33'
28'
90
Запасные
0
Артур
Артур
0
Мексес
Филипп Мексес
0
Мотта
Марко Мотта
0
Фати
Рикардо Фати
0
Губерти
Стефано Губерти
0
Окака-Чука
Стефано Окака-Чука
0
Менез
Жереми Менез
Фиорентина
мин
0
Фрей
Себастьян Фрей
90
0
Паскуаль
Мануэль Паскуаль
90
0
Дайнелли
Дарио Дайнелли
90
0
Гамберини
Алессандро Гамберини
90
0
Комотто
Джанлука Комотто
90
0
Монтоливо
Риккардо Монтоливо
68
0
Джилардино
Альберто Джилардино
85'
85'
90
0
Сантана
Марио Сантана
61
0
Маркьонни
Марко Маркьонни
90
0
Дзанетти
Кристиано Дзанетти
90
0
Муту
Адриан Муту
61
Запасные
0
Аврамов
Влада Аврамов
0
Кролдруп
Пер Кролдруп
0
Гобби
Массимо Гобби
0
Натали
Чезаре Натали
0
Донадель
Марко Донадель
0
Йоргенсен
Мартин Йоргенсен
0
Йоветич
Стеван Йоветич