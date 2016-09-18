Лента
Матч-центр
Моя команда
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Моя команда
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Лионель Месси
Квинси Промес
Криштиану Роналду
Луис Суарес
Джордан Хендерсон
Александр Кокорин
Месут Озил
Марко Ройс
Златан Ибрагимович
Алексей Миранчук
Неймар Да Силва
Россия
Нидерланды
Китай
Франция
Англия
Кения
Ирландия
Белоруссия
Португалия
Косово
США
Спартак
Рома
Фиорентина
Барселона
Эйбар
Марсель
Тамбов
Ливерпуль
Ювентус
Локомотив
Уфа
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Поделиться:
Матч завершен
Фиорентина
Флоренция
Бадель 82
1:0
Матч завершен
Рома
Рим
Серия А, 4 тур
Серия А,
4 тур
Италия
18 сент. 2016, 21:45 МСК
18.09.2016, 21:45 МСК
воскресенье
Никола Риццоли
Никола Риццоли
Главный Судья
Составы
Фиорентина
мин
12
Тэтэрушану
Чиприан Тэтэрушану
90
2
Гонсало
Гонсало
90
40
Томович
Ненад Томович
90
13
Астори
Давиде Астори
90
31
Милич
Хрвойе Милич
90
6
Санчес
Карлос Санчес
90
20
Валеро
Борха Валеро
90
5
Бадель
Милан Бадель
82'
82'
90
72
Иличич
Йосип Иличич
77
16
Тельо
Кристиан Тельо
64
9
Калинич
Никола Калинич
84
Запасные
1
Леццерини
Лука Леццерини
97
Дронговски
Бартломей Дронговски
4
Де Майо
Себастьян Де Майо
17
Дикс
Кевин Дикс
18
Сальседо
Карлос Сальседо
15
Оливера
Максимильяно Оливера
19
Кристофоро
Себастьян Кристофоро
25
Кьеза
Федерико Кьеза
30
Бабакар
Хума Бабакар
7
Сарате
Мауро Сарате
10
Бернардески
Федерико Бернардески
Рома
мин
1
Щесны
Войцех Щесны
90
6
Строотман
Кевин Строотман
90
20
Фасио
Федерико Фасио
90
44
Манолас
Костас Манолас
90
24
Флоренци
Алессандро Флоренци
90
16
Де Росси
Даниэле Де Росси
90
13
Перес
Бруно Перес
90
4
Наингголан
Раджа Наингголан
85
8
Перотти
Диего Перотти
78
9
Джеко
Эдин Джеко
90
11
Салах
Мохамед Салах
68
Запасные
19
Алисон
Алисон
18
Лобонц
Богдан Лобонц
3
Жуан
Жуан
33
Эмерсон
Эмерсон
17
Сек
Мустафа Сек
5
Паредес
Леандро Паредес
30
Жерсон
Жерсон
10
Тотти
Франческо Тотти
92
Эль-Шаарави
Стефан Эль-Шаарави
7
Итурбе
Хуан Итурбе