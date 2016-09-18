Матч завершен
Фиорентина
Флоренция
Бадель 82
1:0
Матч завершен
Рома
Рим
Серия А, 4 тур

Серия А,

4 тур

Италия
18 сент. 2016, 21:45 МСК
18.09.2016, 21:45 МСК
воскресенье
Никола Риццоли
Никола Риццоли
Главный Судья
Составы
Фиорентина
мин
12
Тэтэрушану
Чиприан Тэтэрушану
90
2
Гонсало
Гонсало
90
40
Томович
Ненад Томович
90
13
Астори
Давиде Астори
90
31
Милич
Хрвойе Милич
90
6
Санчес
Карлос Санчес
90
20
Валеро
Борха Валеро
90
5
Бадель
Милан Бадель
82'
82'
90
72
Иличич
Йосип Иличич
77
16
Тельо
Кристиан Тельо
64
9
Калинич
Никола Калинич
84
Запасные
1
Леццерини
Лука Леццерини
97
Дронговски
Бартломей Дронговски
4
Де Майо
Себастьян Де Майо
17
Дикс
Кевин Дикс
18
Сальседо
Карлос Сальседо
15
Оливера
Максимильяно Оливера
19
Кристофоро
Себастьян Кристофоро
25
Кьеза
Федерико Кьеза
30
Бабакар
Хума Бабакар
7
Сарате
Мауро Сарате
10
Бернардески
Федерико Бернардески
Рома
мин
1
Щесны
Войцех Щесны
90
6
Строотман
Кевин Строотман
90
20
Фасио
Федерико Фасио
90
44
Манолас
Костас Манолас
90
24
Флоренци
Алессандро Флоренци
90
16
Де Росси
Даниэле Де Росси
90
13
Перес
Бруно Перес
90
4
Наингголан
Раджа Наингголан
85
8
Перотти
Диего Перотти
78
9
Джеко
Эдин Джеко
90
11
Салах
Мохамед Салах
68
Запасные
19
Алисон
Алисон
18
Лобонц
Богдан Лобонц
3
Жуан
Жуан
33
Эмерсон
Эмерсон
17
Сек
Мустафа Сек
5
Паредес
Леандро Паредес
30
Жерсон
Жерсон
10
Тотти
Франческо Тотти
92
Эль-Шаарави
Стефан Эль-Шаарави
7
Итурбе
Хуан Итурбе