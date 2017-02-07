Матч завершен
Рома
Рим
Джеко 39
Фасио 58
Наингголан 75
Джеко 83
4:0
Матч завершен
Фиорентина
Флоренция
Серия А, 23 тур

Серия А,

23 тур

Италия
7 февр. 2017, 22:45 МСК
7.02.2017, 22:45 МСК
вторник
Массимилиано Иррати
Массимилиано Иррати
Главный Судья
Составы
Рома
мин
20
Фасио
Федерико Фасио
58'
58'
90
1
Щесны
Войцех Щесны
90
44
Манолас
Костас Манолас
90
2
Рюдигер
Антонио Рюдигер
90
33
Эмерсон
Эмерсон
90
16
Де Росси
Даниэле Де Росси
85
4
Наингголан
Раджа Наингголан
75'
75'
89
6
Строотман
Кевин Строотман
90
13
Перес
Бруно Перес
90
9
Джеко
Эдин Джеко
39'
83'
39', 83'
90
92
Эль-Шаарави
Стефан Эль-Шаарави
81
Запасные
19
Алисон
Алисон
18
Лобонц
Богдан Лобонц
3
Жуан
Жуан
21
Мариу Руй
Мариу Руй
7
Гренье
Клеман Гренье
5
Паредес
Леандро Паредес
30
Жерсон
Жерсон
10
Тотти
Франческо Тотти
8
Перотти
Диего Перотти
11
Салах
Мохамед Салах
Фиорентина
мин
12
Тэтэрушану
Чиприан Тэтэрушану
90
2
Гонсало
Гонсало
90
13
Астори
Давиде Астори
90
15
Оливера
Максимильяно Оливера
63
6
Санчес
Карлос Санчес
90
20
Валеро
Борха Валеро
90
5
Бадель
Милан Бадель
90
8
Весино
Матиас Весино
90
25
Кьеза
Федерико Кьеза
78
30
Бабакар
Хума Бабакар
90
10
Бернардески
Федерико Бернардески
74
Запасные
57
Спортиелло
Марко Спортиелло
40
Томович
Ненад Томович
4
Де Майо
Себастьян Де Майо
31
Милич
Хрвойе Милич
18
Сальседо
Карлос Сальседо
72
Иличич
Йосип Иличич
19
Кристофоро
Себастьян Кристофоро
11
Толедо
Эрнан Толедо
24
Хаджи
Янис Хаджи
27
Майстро
Фабио Майстро
16
Тельо
Кристиан Тельо
32
Млакар
Ян Млакар