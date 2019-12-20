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Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
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Матч завершен
Фиорентина
Флоренция
Бадель 34
1:4
Матч завершен
Рома
Рим
Джеко 19
Коларов 21
Пеллегрини 73
Дзаньоло 88
Серия А, 17 тур
Серия А,
17 тур
Италия
20 дек. 2019, 22:45 МСК
20.12.2019, 22:45 МСК
пятница
Составы
Фиорентина
мин
10
Боатенг
Кевин-Принс Боатенг
90
22
Касерес
Мартин Касерес
90
5
Бадель
Милан Бадель
34'
34'
90
78
Пульгар
Эрик Пульгар
90
20
Пеццелла
Герман Пеццелла
90
29
Дальберт
Дальберт
90
69
Дронговски
Бартломей Дронговски
90
21
Лирола
Поль Лирола
90
4
Миленкович
Никола Миленкович
90
28
Влахович
Душан Влахович
90
8
Кастровилли
Гаэтано Кастровилли
90
Запасные
79
Черофолини
Микеле Черофолини
1
Террачиано
Пьетро Террачиано
17
Чеккерини
Федерико Чеккерини
23
Венути
Лоренцо Венути
6
Раньери
Лука Раньери
16
Эйссерик
Валентин Эйссерик
24
Бенасси
Марко Бенасси
18
Геззаль
Рашид Геззаль
15
Кристофоро
Себастьян Кристофоро
27
Журковски
Шимон Журковски
11
Соттиль
Риккардо Соттиль
Рома
мин
9
Джеко
Эдин Джеко
19'
19'
90
11
Коларов
Александар Коларов
21'
21'
90
8
Перотти
Диего Перотти
90
6
Смоллинг
Крис Смоллинг
90
24
Флоренци
Алессандро Флоренци
90
13
Лопес
Пау Лопес
90
23
Манчини
Джанлука Манчини
90
7
Пеллегрини
Лоренцо Пеллегрини
73'
73'
90
21
Верету
Жордан Верету
90
42
Диавара
Амаду Диавара
90
22
Дзаньоло
Николо Дзаньоло
88'
88'
90
Запасные
63
Фузато
Даниэль Фузато
20
Фасио
Федерико Фасио
5
Жуан
Жуан
77
Мхитарян
Генрих Мхитарян
37
Спинаццола
Леонардо Спинаццола
17
Ундер
Дженгиз Ундер
19
Калинич
Никола Калинич