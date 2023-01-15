Рома - Фиорентина: 15 января 2023 смотреть онлайн
Рома
Рим
-:-

Рома - Фиорентина: 15 января 2023 смотреть онлайн

Фиорентина
Флоренция
Серия А, 18 тур

Серия А,

Италия
15 янв. 2023, -:- МСК
15.01.2023, -:- МСК
воскресенье
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Прошлые матчи

09.05.2022 09 мая 2022 пн 21:45
Фиорентина
2 : 0
Рома
09.05.2022 09 мая 2022 пн 21:45
Фиорентина
2
Рома
0
22.08.2021 22 авг. 2021 вс 21:45
Рома
3 : 1
Фиорентина
22.08.2021 22 авг. 2021 вс 21:45
Рома
3
Фиорентина
1
03.03.2021 03 марта 2021 ср 22:45
Фиорентина
1 : 2
Рома
03.03.2021 03 марта 2021 ср 22:45
Фиорентина
1
Рома
2
01.11.2020 01 нояб. 2020 вс 20:00
Рома
2 : 0
Фиорентина
01.11.2020 01 нояб. 2020 вс 20:00
Рома
2
Фиорентина
0
26.07.2020 26 июля 2020 вс 20:30
Рома
2 : 1
Фиорентина
26.07.2020 26 июля 2020 вс 20:30
Рома
2
Фиорентина
1
20.12.2019 20 дек. 2019 пт 22:45
Фиорентина
1 : 4
Рома
20.12.2019 20 дек. 2019 пт 22:45
Фиорентина
1
Рома
4
03.04.2019 03 апр. 2019 ср 22:00
Рома
2 : 2
Фиорентина
03.04.2019 03 апр. 2019 ср 22:00
Рома
2
Фиорентина
2
30.01.2019 30 янв. 2019 ср 20:15
Фиорентина
7 : 1
Рома
30.01.2019 30 янв. 2019 ср 20:15
Фиорентина
7
Рома
1
03.11.2018 03 нояб. 2018 сб 20:00
Фиорентина
1 : 1
Рома
03.11.2018 03 нояб. 2018 сб 20:00
Фиорентина
1
Рома
1
07.04.2018 07 апр. 2018 сб 19:00
Рома
0 : 2
Фиорентина
07.04.2018 07 апр. 2018 сб 19:00
Рома
0
Фиорентина
2
05.11.2017 05 нояб. 2017 вс 17:00
Фиорентина
2 : 4
Рома
05.11.2017 05 нояб. 2017 вс 17:00
Фиорентина
2
Рома
4
07.02.2017 07 февр. 2017 вт 22:45
Рома
4 : 0
Фиорентина
07.02.2017 07 февр. 2017 вт 22:45
Рома
4
Фиорентина
0
18.09.2016 18 сент. 2016 вс 21:45
Фиорентина
1 : 0
Рома
18.09.2016 18 сент. 2016 вс 21:45
Фиорентина
1
Рома
0
04.03.2016 04 марта 2016 пт 22:45
Рома
4 : 1
Фиорентина
04.03.2016 04 марта 2016 пт 22:45
Рома
4
Фиорентина
1
25.10.2015 25 окт. 2015 вс 20:00
Фиорентина
1 : 2
Рома
25.10.2015 25 окт. 2015 вс 20:00
Фиорентина
1
Рома
2
03.02.2015 03 февр. 2015 вт 22:45
Рома
0 : 2
Фиорентина
03.02.2015 03 февр. 2015 вт 22:45
Рома
0
Фиорентина
2
25.01.2015 25 янв. 2015 вс 22:45
Фиорентина
1 : 1
Рома
25.01.2015 25 янв. 2015 вс 22:45
Фиорентина
1
Рома
1
30.08.2014 30 авг. 2014 сб 21:45
Рома
2 : 0
Фиорентина
30.08.2014 30 авг. 2014 сб 21:45
Рома
2
Фиорентина
0
19.04.2014 19 апр. 2014 сб 22:00
Фиорентина
0 : 1
Рома
19.04.2014 19 апр. 2014 сб 22:00
Фиорентина
0
Рома
1
08.12.2013 08 дек. 2013 вс 14:30
Рома
2 : 1
Фиорентина
08.12.2013 08 дек. 2013 вс 14:30
Рома
2
Фиорентина
1

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