Фиорентина

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|Главный тренер
|
Винченцо Итальяно
|Главный тренер
|
Жозе Моуринью
|мин
|
1
Террачиано
Пьетро Террачиано
|
3
Бираги
Кристиано Бираги
|
4
Миленкович
Никола Миленкович
|
98
Игор
Игор
|
23
Венути
Лоренцо Венути
|
22
Гонсалес
Николас Гонсалес
|
5
Бонавентура
Джакомо Бонавентура
|
32
Дункан
Альфред Дункан
|
34
Амрабат
Софиан Амрабат
|
8
Сапонара
Риккардо Сапонара
|
19
Пентек
Кшиштоф Пентек
|Запасные
|
69
Дронговски
Бартломей Дронговски
-
|
25
Розати
Антонио Розати
-
|
55
Настасич
Матия Настасич
-
|
29
Одриосола
Альваро Одриосола
-
|
17
Терзич
Алекса Терзич
-
|
2
Мартинес
Лукас Мартинес
-
|
11
Иконе
Нанитамо Иконе
-
|
18
Торрейра
Лукас Торрейра
-
|
91
Кокорин
Александр Кокорин
-
|
7
Кальехон
Хосе Кальехон
-
|
9
Кабрал
Артур Кабрал
-
|
67
Мунтяну
Луис Мунтяну
-
|Главный тренер
|
Винченцо Итальяно
|мин
|
1
Патрисиу
Руй Патрисиу
|
3
Ибаньес
Рожер Ибаньес
|
6
Смоллинг
Крис Смоллинг
|
23
Манчини
Джанлука Манчини
|
2
Карсдорп
Рик Карсдорп
|
4
Кристанте
Бриан Кристанте
|
7
Пеллегрини
Лоренцо Пеллегрини
|
77
Мхитарян
Генрих Мхитарян
|
22
Дзаньоло
Николо Дзаньоло
|
9
Абрахам
Тэмми Абрахам
|
59
Залевски
Никола Залевски
|Запасные
|
87
Фузато
Даниэль Фузато
-
|
37
Спинаццола
Леонардо Спинаццола
-
|
24
Кумбула
Мараш Кумбула
-
|
5
Винья
Матиас Винья
-
|
27
Оливейра
Сержиу Оливейра
-
|
15
Мэйтленд-Найлс
Эйнсли Мэйтленд-Найлс
-
|
17
Верету
Жордан Верету
-
|
52
Бове
Эдоардо Бове
-
|
92
Эль-Шаарави
Стефан Эль-Шаарави
-
|
14
Шомуродов
Эльдор Шомуродов
-
|
11
Перес
Карлес Перес
-
|
64
Афена-Гьян
Феликс Афена-Гьян
-
|Главный тренер
|
Жозе Моуринью