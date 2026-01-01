Дмитрий Козловский

Лента
Материалы
Новости
Фигурное катание
Все результаты чемпионата Европы по фигурному катанию-2022
#Чемпионат Европы по фигурному катанию
Фигурное катание
Россия взяла девять медалей на чемпионате Европы по фигурному катанию-2022
#Чемпионат Европы по фигурному катанию
Фигурное катание
Мишина и Галлямов – чемпионы Европы по фигурному катанию. Все медали взяли пары из России 🏆
#Чемпионат Европы по фигурному катанию
Фигурное катание
Мишина и Галлямов лидируют на чемпионате Европы по фигурному катанию-2022 после короткой программы у пар
#Чемпионат Европы по фигурному катанию
Фигурное катание
Чемпионат России по фигурному катанию-2022: прогноз на соревнования в парах, 23-25 декабря
#Чемпионат России по фигурному катанию
Фигурное катание
Контрольные прокаты сборной России по фигурному катанию: состав участников у пар
#фигурное катание
Фигурное катание
ISU огласил заявки фигуристов на Гран-при. Щербакова выступит в Китае и Франции, Валиева – в Канаде и России
#Россия (фигурное катание)
Фигурное катание
Сборная России взяла шесть медалей на ЧМ по фигурному катанию. Это повторение результата 1999 года
#ЧМ-2021 (фигурное катание)
Фигурное катание
Россия – лидер по числу медалей у спортивных пар на ЧМ по фигурному катанию за последние десять лет
#ЧМ-2021 (фигурное катание)
Фигурное катание
Бойкова и Козловский впервые стали медалистами ЧМ по фигурному катанию🥉. Это действующие чемпионы Европы
#ЧМ-2021 (фигурное катание)
Фигурное катание
Мишина и Галлямов взяли золото чемпионата мира по фигурному катанию в соревнованиях спортивных пар🥇
#ЧМ-2021 (фигурное катание)
1
Фигурное катание
Бойкова и Козловский лидируют на ЧМ после короткой программы. Все пары из России вошли в четверку лучших
#ЧМ-2021 (фигурное катание)
Фигурное катание
Тарасова и Морозов выиграли соревнования пар на чемпионате России по фигурному катанию
#фигурное катание
Фигурное катание
Пара Тарасова – Морозов лидирует после короткой программы на чемпионате России
#фигурное катание
Фигурное катание
Бойкова и Козловский взяли первое место в соревновании спортивных пар на Гран-при России ⛸️
#фигурное катание