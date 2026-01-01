Анастасия Мишина

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Медальные эмоции в фигурном катании на Олимпиаде-2022. Две пары завершили прокаты в слезах, разница – 0,63 балла
#фигурное катание на Олимпийских играх-2022
Везде новости про допинг в сборной России по фигурке – но никто ничего не понимает. Разбираемся онлайн
#фигурное катание на Олимпийских играх-2022
Проблемное золото России в фигурном катании на Олимпиаде-2022: жесткое падение, два поражения, ноль замен в команде
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#фигурное катание на Олимпийских играх-2022
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Россия отказалась от замен в командном турнире на Олимпиаде-2022. Это сенсация – и минус две медали для фигуристов
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#фигурное катание на Олимпийских играх-2022
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Как устроен командный турнир по фигурному катанию на Олимпиаде-2022: состав России, где смотреть, какой формат
#фигурное катание на Олимпийских играх-2022
Состав сборной России на Олимпиаду-2022 в Пекине по всем видам спорта
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#Россия на Олимпийских играх-2022
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Онлайн-трансляция чемпионата России по фигурному катанию-2022: там выступают будущие участники Олимпиады-2022
#фигурное катание
Узнаем новых фигуристов-чемпионов. Мишина меняла партнера и теряла мотивацию, Галлямов ориентируется на Златана
#Александр Галлямов
«А ты боялась, противная девчонка!» Так тренер Москвина поздравила новых чемпионов России по фигурному катанию
#фигурное катание
Итоги контрольных прокатов сборной России по фигурному катанию: костюм в цветах флага, пять четверных Трусовой, злость Тутберидзе
#фигурное катание
Сколько русские фигуристы заработали за победу на командном чемпионате мира по фигурному катанию
#фигурное катание
Сколько русские фигуристы заработали за выступление на чемпионате мира
#ЧМ-2021 (фигурное катание)
«Как отпразднуем победу? Мы идем спать». Радость чемпионов мира по фигурному катанию
#Анастасия Мишина
Раздельный пьедестал на ЧМ по фигурке. Русские пары награждали сами себя, соблюдали дистанцию и слушали Чайковского вместо гимна
#ЧМ-2021 (фигурное катание)