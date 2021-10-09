Фьюри – Уайлдер

Дата проведения
9 октября 2021 г.
Исход
Победа Тайсона Фьюри
Лента
Материалы
Новости
Бокс
Фьюри и Усик имеют 30 дней на договоренность по бою за звание абсолютного чемпиона мира
#Фьюри – Уайлдер
Бокс
Фьюри в два раза превзошел Уайлдера по ударам
#Фьюри – Уайлдер
Бокс
Результаты боев из основного карда боксерского шоу в Лас-Вегасе
#Фьюри – Уайлдер
Бокс
Уайлдер проиграл два боя за профессиональную карьеру. Оба – Фьюри
#Фьюри – Уайлдер
Бокс
Фьюри нокаутировал Уайлдера. Оба боксера побывали в нокдаунах
#Фьюри – Уайлдер
Бокс
Фьюри показал рекордный вес за карьеру. Уайлдер легче на 17,7 кг
#Фьюри – Уайлдер
Бокс
Победитель боя Фьюри – Уайлдер подерется с Усиком. Если не договорятся, то будет бой с Уайтом
#Фьюри – Уайлдер
Бокс
Бокс: проморолик третьего боя Фьюри – Уайлдер
#Фьюри – Уайлдер
Бокс
Бокс: прогноз на третий бой Фьюри – Уайлдер, 10 октября 2021 года
#Фьюри – Уайлдер
Бокс
Бокс: когда и где пройдет третий бой Фьюри – Уайлдер
#Фьюри – Уайлдер
Бокс
Бокс: дата третьего боя Фьюри – Уайлдер
#Фьюри – Уайлдер
Бокс
Бокс: во сколько начало боя Фьюри – Уайлдер, 10 октября 2021 года
#Фьюри – Уайлдер
Бокс
Бокс: где смотреть бой Фьюри – Уайлдер, 10 октября 2021 года. Во сколько прямая трансляция
#Фьюри – Уайлдер
Бокс
Уайлдер только раз проиграл за карьеру – в бою против Фьюри. Он 10 раз подряд защищал титул чемпиона мира WBC
#Деонтей Уайлдер
Бокс
Фьюри не проиграл ни одного боя за профессиональную карьеру. Единственная ничья – против Уайлдера
#Тайсон Фьюри