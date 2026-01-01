Единая Лига ВТБ

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Баскетбол
Итудис не покинет ЦСКА. Команда проиграла пять матчей подряд
#Димитрис Итудис
Баскетбол
«Химки» выступят в Суперлиге в новом сезоне. Из-за нехватки финансирования команда не заявилась в Единую лигу ВТБ
#Химки (б)
Баскетбол
Пермская «Парма» добавила в название имя букмекера. Клуб назвал этой первой такой сделкой в спорте
#Парма
Баскетбол
Алексей Швед вернулся в ЦСКА после ухода из «Химок». Они не заявились в лигу из-за отсутствия финансирования
#Алексей Швед
Баскетбол
«Химки» не сыграют в новом сезоне Единой лиги ВТБ из-за отсутствия финансирования
#Химки (б)
Баскетбол
ЦСКА – победитель Единой лиги ВТБ
#ЦСКА (б)
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Баскетбол
ЦСКА прошел «Зенит» в полуфинале Единой лиги ВТБ. Соперник по финалу – УНИКС
#ЦСКА (б)
Баскетбол
Тимофей Мозгов вернулся в баскетбол спустя почти три года. Он не играл после операции на колене
#Тимофей Мозгов
Баскетбол
Баскетбольный ЦСКА выиграл только три из десяти последних матчей во всех турнирах
#ЦСКА (б)
Баскетбол
Майк Джеймс улетел в США по личным причинам – снова несчастье в семье
#Майк Джеймс
Баскетбол
Итудис заболел коронавирусом
#Димитрис Итудис
Баскетбол
🏀 Новый сезон Единой лиги стартует 20 сентября. Матч звезд – 14 февраля
#Единая Лига ВТБ
Баскетбол
Торнике Шенгелия перешел в ЦСКА
#Торнике Шенгелия
Баскетбол
Андрей Воронцевич ушел из ЦСКА после 14 сезонов в клубе
#Андрей Воронцевич
Баскетбол
ЦСКА подписал центрового «Олимпиакоса» Милутинова
#Никола Милутинов
Баскетбол
Куфос и Бейкер покинули ЦСКА. Оба пришли из НБА прошлым летом
#ЦСКА (б)
Баскетбол
Единая Лига ВТБ досрочно завершила сезон-2019/20
#Единая Лига ВТБ
Коронавирус
Футбол, хоккей и баскетбол в России уходят на паузу до 10 апреля
#коронавирус
Баскетбол
Тренер «Зенита» давал максимум 15% шансов победить ЦСКА. Победили
#ЦСКА (б)