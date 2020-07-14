🏀 Новый сезон Единой лиги стартует 20 сентября. Матч звезд – 14 февраля

Об этом рассказал почетный президент лиги Сергей Иванов:

«Сезон начнем раньше, 20 сентября, чтобы по просьбе Международной федерации баскетбола из-за летней Олимпиады успеть закончить чемпионат к 15 июня».

Участники Единой лиги ВТБ сезона-2020/21: