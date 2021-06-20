Евро-2020
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#Евро-2020 #Испания #Франция #Португалия #Польша #Германия #Венгрия

Результаты девятого игрового дня Евро-2020. Германия победила, Испания и Франция потеряли очки

3 часа назад

Таким получился девятый день на Евро-2020:

Матч завершен
Венгрия
Фиола 45
1:1
Матч завершен
Франция
Гризманн 66
Матч завершен
Португалия
Роналду 15
Жота 67
2:4
Матч завершен
Германия
Диаш 35
Геррейру 39
Хаверц 51
Госенс 60
Матч завершен
Испания
Мората 25
1:1
Матч завершен
Польша
Левандовски 54

Какие матчи будут завтра?

Группа АШвейцарияТурция, 19:00 по московскому времени.

Группа АИталияУэльс, 19:00 по московскому времени.

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Источник:
Гол.ру
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