Евро-2020
Германия
Франция
Португалия
Испания
Польша
Венгрия
Результаты девятого игрового дня Евро-2020. Германия победила, Испания и Франция потеряли очки
3 часа назад
Таким получился девятый день на Евро-2020:
- Козловски – самый молодой игрок в истории Евро.
- Энрике публично поддержал Морату, когда его все критикуют. Гол на Евро они праздновали вместе.
- Левандовски забил на трех разных Евро. Только Роналду повторил это.
Какие матчи будут завтра?
Группа А. Швейцария – Турция, 19:00 по московскому времени.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые