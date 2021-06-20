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Евро-2020
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Козловски – самый молодой игрок в истории Евро
4 минуты назад
- Козловски за Польшу появился на поле в возрасте 17 лет и 246 дней и стал самым молодым игроком в истории чемпионатов Европы.
- Предыдущий рекорд – у Джуда Беллингхема из Англии, который вышел на поле в матче Евро-2020 против Хорватии в возрасте 17 лет и 349 дней.
- Козловски играет за польский клуб «Погонь».
История о Каспере Козловски из проекта «Гола» – там сюжеты о каждом игроке Евро-2020:
Ему всего 17 лет. Если бы Евро-2020 состоялся летом именно 2020-го – Козловски наверняка бы там не сыграл и не только из-за возраста. В январе 2020-го он попал в аварию и получил в ней перелом трех поясничных позвонков – выбыл до конца сезона.
622 истории обо всех 622 игроках Евро – в одном месте. Спецпроект «Гола», который нельзя пропустить
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