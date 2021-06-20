Польша
Евро-2020
Испания
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#Польша #Евро-2020 #Испания

Козловски – самый молодой игрок в истории Евро

4 минуты назад

Полузащитник Каспер Козловски вышел на замену в матче второго тура Евро-2020 группы Е против Испании. На 55-й минуте он заменил Матеуша Клиха.

Матч завершен
Испания
Мората 25
1:1
Матч завершен
Польша
Левандовски 54
  • Козловски за Польшу появился на поле в возрасте 17 лет и 246 дней и стал самым молодым игроком в истории чемпионатов Европы.
  • Предыдущий рекорд – у Джуда Беллингхема из Англии, который вышел на поле в матче Евро-2020 против Хорватии в возрасте 17 лет и 349 дней.
  • Козловски играет за польский клуб «Погонь».

История о Каспере Козловски из проекта «Гола» – там сюжеты о каждом игроке Евро-2020:

Ему всего 17 лет. Если бы Евро-2020 состоялся летом именно 2020-го – Козловски наверняка бы там не сыграл и не только из-за возраста. В январе 2020-го он попал в аварию и получил в ней перелом трех поясничных позвонков – выбыл до конца сезона.

622 истории обо всех 622 игроках Евро – в одном месте. Спецпроект «Гола», который нельзя пропустить

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Источник:
Opta
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