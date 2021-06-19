Роберт Левандовски
Евро-2020
Криштиану Роналду
Испания
Польша
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#Роберт Левандовски #Евро-2020 #Криштиану Роналду #Испания #Польша

Левандовски забил на трех разных Евро. Только Роналду повторил это

вчера, 23:25

Роберт Левандовски сравнял счет в матче второго тура Евро-2020 группы Е (1:1) против Испании. Он забил на 54-й минуте.

Матч завершен
Испания
Мората 25
1:1
Матч завершен
Польша
Левандовски 54
  • Это третий гол Левандовски на чемпионатах Европы. Первый был на Евро-2012 в ворота Греции, второй – на Евро-2016 против Португалии.
  • На трех разных Евро забивали только Криштиану Роналду и Роберт Левандовски. Роналду – лучший бомбардир в истории Евро (12 голов).

Роналду – первый игрок, кто забил 3+ гола на трех Евро

  • Левандовски выступает за сборную Польши с 2008 года.
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Источник:
William Hill
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Все голы Роналду на Евро. Забивал в девяти матчах, больше половины – двум сборным
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