Роберт Левандовски
Евро-2020
Криштиану Роналду
Испания
Польша
Левандовски забил на трех разных Евро. Только Роналду повторил это
вчера, 23:25
Роберт Левандовски сравнял счет в матче второго тура Евро-2020 группы Е (1:1) против Испании. Он забил на 54-й минуте.
- Это третий гол Левандовски на чемпионатах Европы. Первый был на Евро-2012 в ворота Греции, второй – на Евро-2016 против Португалии.
- На трех разных Евро забивали только Криштиану Роналду и Роберт Левандовски. Роналду – лучший бомбардир в истории Евро (12 голов).
Роналду – первый игрок, кто забил 3+ гола на трех Евро
- Левандовски выступает за сборную Польши с 2008 года.
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