Криштиану Роналду
Евро-2020
Германия
Португалия
Роналду – первый игрок, кто забил 3+ гола на трех Евро
58 минут назад
В матче второго тура Евро-2020 группы F Криштиану Роналду забил сборной Германии на 15-й минуте. Это его третий гол на турнире. В прошлом матче он сделал дубль против Венгрии.
- Роналду – первый футболист, который забил 3+ гола на трех Евро. До этого он забил три гола на Евро-2012 и Евро-2016.
- Он лучший бомбардир в истории чемпионатов Европы. У него 12 голов.
- Роналду выступает за сборную Португалии с 2003 года. С ней он выигрывал бронзовые, серебряные и золотые медали Евро.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые