Криштиану Роналду
Евро-2020
Германия
Португалия
Поделиться:
Комментарии:
0
#Криштиану Роналду #Евро-2020 #Португалия #Германия

Роналду – первый игрок, кто забил 3+ гола на трех Евро

58 минут назад

В матче второго тура Евро-2020 группы F Криштиану Роналду забил сборной Германии на 15-й минуте. Это его третий гол на турнире. В прошлом матче он сделал дубль против Венгрии.

Идет второй тайм
Португалия
Роналду 15
1:4
Идет второй тайм
Идет второй тайм
Германия
Диаш 35
Геррейру 39
Хаверц 51
Госенс 60
  • Роналду – первый футболист, который забил 3+ гола на трех Евро. До этого он забил три гола на Евро-2012 и Евро-2016.
  • Он лучший бомбардир в истории чемпионатов Европы. У него 12 голов.
  • Роналду выступает за сборную Португалии с 2003 года. С ней он выигрывал бронзовые, серебряные и золотые медали Евро.
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Источник:
William Hill
Еще по теме
Все голы Роналду на Евро. Забивал в девяти матчах, больше половины – двум сборным
Внезапно главная тема Евро-2020 – бутылки кока-колы. После Роналду Лукаку и Ярмоленко просят рекламу. А мир балдеет, как Черчесов открывает эти бутылки
Как Криштиану Роналду набрал 300 млн подписчиков в инстаграме – первым в истории человечества. Тут вся аналитика
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Криштиану Роналду
#Евро-2020
#Португалия
#Германия