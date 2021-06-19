Франция
Евро-2020
Усман Дембеле
Россия
Украина
🔁 Франция провела обратную замену. На Евро-2020 так делали Россия и Украина
2 часа назад
- На 57-й минуте в составе Франции на поле вышел Усман Дембеле. Он заменил Адриана Рабьо. Через 30 минут Дембеле ушел на замену. Вместо него вышел Тома Лемар.
- Это третий случай на Евро-2020, когда команды совершили обратные замены. До этого так делали Россия (Черышев в матче с Бельгией) и Украина (Марлос в матче с Голландией).
Черышев попал на Евро вообще без игр за сборную в 2021 году. Итог: Черчесов выпустил его – и заменил обратно
Франция набрала четыре очка и лидирует в группе F. В третьем туре французы сыграют против Португалии 23 июня.
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