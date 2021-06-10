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Рейтинг участников Евро-2020. Бельгия – лучшая сборная турнира, Россия – одна из худших

вчера, 22:22

Keystone Press Agency/Global Look Press

Евро-2020 – турнир, где участвуют 24 сборные. Многие из них идут на высоких местах в рейтинге ФИФА.

По этому рейтингу мы составили собственный – расставили участников Евро последовательно от сильного к слабому. В скобках указано текущее место команды в рейтинге ФИФА.

1. Бельгия (1)

2. Франция (2)

3. Англия (4)

4. Португалия (5)

5. Испания (6)

6. Италия (7)

7. Дания (10)

8. Германия (12)

9. Швейцария (13)

10. Хорватия (14)

11. Нидерланды (16)

12. Уэльс (17)

13. Швеция (18)

14. Польша (21)

15. Австрия (23)

16. Украина (24)

17. Турция (29)

18. Словакия (36)

19. Венгрия (37)

20. Россия (38)

21. Чехия (40)

22. Шотландия (44)

23. Финляндия (54)

24. Северная Македония (62)

Чемпионат Европы-2020 проходит в 11 городах Европы. Санкт-Петербург принимает матчи от России. Там пройдут семь игр ЧЕ-2020.

Источник:
Официальный сайт ФИФА
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