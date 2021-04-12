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«Барселона» впервые стала самым дорогим футбольным клубом мира по версии Forbes
вчера, 21:13
Forbes опубликовал новый список 20 самых дорогих клубов мира. Впервые за 16 лет его возглавил не «Реал» или «Манчестер Юнайтед», а «Барселона».
Ее оценивают в 4,76 миллиарда долларов. Forbes связывает подъем «Барселоны» с новостями о капитане Лионеле Месси. В 2020-м он готовился к уходу из клуба, но в итоге остался в нем.
Основные доходы клубы получают от контрактов с инвесторами. Forbes пишет, что их часто привлекают аудитории футбольных клубов, составляющие десятки миллионов подписчиков. Еще одно интересное для инвесторов направление – продажа клубной продукции, в том числе электронная коммерция.
Суммы указаны в долларах:
- «Барселона» (Испания) — 4,76 млрд
- «Реал» (Испания) — 4,75 млрд
- «Бавария» (Германия) — 4,22 млрд
- «Манчестер Юнайтед» (Англия) — 4,2 млрд
- «Ливерпуль» (Англия) — 4,1 млрд
- «Манчестер Сити» (Англия) — 4 млрд
- «Челси» (Англия) — 3,2 млрд
- «Арсенал» (Англия) — 2,8 млрд
- «ПСЖ» (Франция) — 2,5 млрд
- «Тоттенхэм» (Англия) — 2,3 млрд
- «Ювентус» (Италия) — 1,95 млрд
- «Боруссия Дортмунд» (Германия) — 1,9 млрд
- «Атлетико» (Испания) — 1 млрд
- «Интер» (Италия) — 743 млн
- «Эвертон» (Англия) — 658 млн
- «Милан» (Италия) — 559 млн
- «Рома» (Италия) — 548 млн
- «Вест Хэм» (Англия) — 508 млн
- «Лестер» (Англия) — 455 млн
- «Аякс» (Нидерланды) — 413 млн
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