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«Барселона» впервые стала самым дорогим футбольным клубом мира по версии Forbes

вчера, 21:13

Forbes опубликовал новый список 20 самых дорогих клубов мира. Впервые за 16 лет его возглавил не «Реал» или «Манчестер Юнайтед», а «Барселона».

Ее оценивают в 4,76 миллиарда долларов. Forbes связывает подъем «Барселоны» с новостями о капитане Лионеле Месси. В 2020-м он готовился к уходу из клуба, но в итоге остался в нем.

Основные доходы клубы получают от контрактов с инвесторами. Forbes пишет, что их часто привлекают аудитории футбольных клубов, составляющие десятки миллионов подписчиков. Еще одно интересное для инвесторов направление – продажа клубной продукции, в том числе электронная коммерция.

Суммы указаны в долларах:

  1. «Барселона» (Испания) — 4,76 млрд
  2. «Реал» (Испания) — 4,75 млрд
  3. «Бавария» (Германия) — 4,22 млрд
  4. «Манчестер Юнайтед» (Англия) — 4,2 млрд
  5. «Ливерпуль» (Англия) — 4,1 млрд
  6. «Манчестер Сити» (Англия) — 4 млрд
  7. «Челси» (Англия) — 3,2 млрд
  8. «Арсенал» (Англия) — 2,8 млрд
  9. «ПСЖ» (Франция) — 2,5 млрд
  10. «Тоттенхэм» (Англия) — 2,3 млрд
  11. «Ювентус» (Италия) — 1,95 млрд
  12. «Боруссия Дортмунд» (Германия) — 1,9 млрд
  13. «Атлетико» (Испания) — 1 млрд
  14. «Интер» (Италия) — 743 млн
  15. «Эвертон» (Англия) — 658 млн
  16. «Милан» (Италия) — 559 млн
  17. «Рома» (Италия) — 548 млн
  18. «Вест Хэм» (Англия) — 508 млн
  19. «Лестер» (Англия) — 455 млн
  20. «Аякс» (Нидерланды) — 413 млн
Источник:
Forbes
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#Ювентус
#Арсенал
#Манчестер Юнайтед
#Милан
#ПСЖ
#Челси
#Аякс
#Эвертон
#Лестер
#Боруссия Д
#Интер
#Атлетико
#Рома
#Вест Хэм
#деньги
#Forbes