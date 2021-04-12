«Барселона» впервые стала самым дорогим футбольным клубом мира по версии Forbes

Forbes опубликовал новый список 20 самых дорогих клубов мира. Впервые за 16 лет его возглавил не «Реал» или «Манчестер Юнайтед», а «Барселона».

Ее оценивают в 4,76 миллиарда долларов. Forbes связывает подъем «Барселоны» с новостями о капитане Лионеле Месси. В 2020-м он готовился к уходу из клуба, но в итоге остался в нем.

Основные доходы клубы получают от контрактов с инвесторами. Forbes пишет, что их часто привлекают аудитории футбольных клубов, составляющие десятки миллионов подписчиков. Еще одно интересное для инвесторов направление – продажа клубной продукции, в том числе электронная коммерция.

Суммы указаны в долларах: