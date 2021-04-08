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«Рома» одержала волевую победу в гостях над «Аяксом»
08 апреля, 23:55
В первом четвертьфинальном матче Лиги Европы «Аякс» принимал «Рому».
Хозяева повели в счете, но не реализовали пенальти, а потом пропустили дважды.
Матч обслуживал российский судья Сергей Карасев.
- Результаты других матчей: «Арсенал» сыграла 1:1 со «Славией», «Гранада» проиграла дома 0:2 «МЮ», «Динамо» Загреб со счетом 0:1 уступил на своем поле «Вильярреалу».
- Ответные матчи состоятся в следующий четверг – 15 апреля.
- «Аякс» и «Рома» выходят на пару «Гранада» – «МЮ», «Арсенал» – «Славия» – на «Динамо» Загреб – «Вильярреал».
- Финал пройдет в польском Гданьске 26 мая.
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