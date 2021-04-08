Лига Европы
Футбол
Рома
Аякс
Поделиться:
Комментарии:
0
#Лига Европы #Футбол #Аякс #Рома

«Рома» одержала волевую победу в гостях над «Аяксом»

08 апреля, 23:55

В первом четвертьфинальном матче Лиги Европы «Аякс» принимал «Рому». 

Хозяева повели в счете, но не реализовали пенальти, а потом пропустили дважды. 

Матч обслуживал российский судья Сергей Карасев.

Матч завершен
Аякс
Амстердам
Классен 39
1:2
Матч завершен
Рома
Рим
Пеллегрини 57
Ибаньес 87
Еще по теме
Помните вратаря «Аякса», над которым шутило руководство? Чудовищная ошибка в ЛЕ – всего во втором матче за клуб
Развлечение на матче Лиги Европы – голый мужик побегал по полю, полежал, а потом сдался полиции
Левандовски предупреждал «Баварию»: найдите мне замену. Не нашли. Теперь он сломан – но клубу норм
Неймар – архитектор: дважды порезал «Баварию» пасами и сделал первые ассисты в сезоне Лиги чемпионов
Апрель и снег-снег-снег. Завалил базу «Баварии» и создал атмосферу в Лиге чемпионов 🌨️
Мбаппе молчал в ЛЧ четыре матча. Теперь – рвет топ-клубы (по два гола за игру)
Румынский судья взял у Холанда автограф и запустил спор – а так вообще можно? Гвардиоле ок, легенды «Сити» злятся
Зидан вынудил «Ливерпуль» плохо играть, а потом решил все на классе. В этом секрет его победы
Винисиус развалил «Ливерпуль»: закатил дубль и сделал из Трента героя мемов
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Лига Европы
#Футбол
#Аякс
#Рома