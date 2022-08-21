Дом дракона

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Телевизионный сериал в жанре фэнтези
Дата выхода
21 августа 2022 г.
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Почему Таргариены в «Доме дракона» показаны с белыми волосами – как создатели скупали парики по всей Европе
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#Дом дракона
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Каким будет продолжение «Дома дракона»: когда выйдет второй сезон и что о нем уже известно
#Дом дракона
Разбор финала первого сезона «Дома дракона»: новая серия – это анонс ключевых событий с приемами из «Игры престолов»
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#Дом дракона
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Как «Дом дракона» испортил ключевую серию первого сезона – там просто темно и ничего не видно
#Дом дракона
Как разобраться во всех Таргариенах «Дома дракона»: фамильное древо и все связи между героями
#Дом дракона
Как «Дом дракона» говорит о проблемах женщин в мире патриархата: недоверие престола, давление традиций, насилие
#Дом дракона
Почему «Дом дракона» бьет рекорды просмотров и что говорят отзывы после первых серий
#Дом дракона
Главная звезда «Дома дракона» бросила школу ради карьеры, жила на чердаке и работала посудомойкой
#Милли Алкок
Гид по всем драконам «Дома дракона» и «Игры престолов»: как их различать, кто кому принадлежит, как они двигают сюжет
#Дом дракона
Какой получилась первая серия «Дома дракона» – бессмысленная жестокость и каркас «Игры престолов» на минималках
#Дом дракона
Starbucks заработал миллиарды на забытом стакане в кадре «Игры престолов» – теперь «Дом дракона» оставляет его следы специально
#Дом дракона
«Дом дракона» – что мы знаем перед выходом: четыре главных героя, драма о семейных отношениях, 17 драконов участвуют в битвах
#Дом дракона
Смотрим трейлер нового сериала по «Игре престолов» – «Дом дракона» показывает Таргариенов за сотни лет до Дейенерис и Джона Сноу
#Игра Престолов
Что надо знать о сериале «Дом дракона» – приквеле «Игры престолов» с похожей музыкой и тратами в 200 миллионов
#Дом дракона