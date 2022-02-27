Вильярреал - Эспаньол: 27 февраля 2022 смотреть онлайн

Вильярреал
Вильярреал
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Вильярреал - Эспаньол: 27 февраля 2022 смотреть онлайн

Эспаньол
Барселона
Примера, 26 тур

Примера,

26 тур

Испания
27 февр. 2022, -:- МСК
27.02.2022, -:- МСК
воскресенье
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Прошлые матчи

19.01.2020 19 янв. 2020 вс 18:00
Вильярреал
1 : 2
Эспаньол
19.01.2020 19 янв. 2020 вс 18:00
Вильярреал
1
Эспаньол
2
20.10.2019 20 окт. 2019 вс 17:00
Эспаньол
0 : 1
Вильярреал
20.10.2019 20 окт. 2019 вс 17:00
Эспаньол
0
Вильярреал
1
03.02.2019 03 февр. 2019 вс 14:00
Вильярреал
2 : 2
Эспаньол
03.02.2019 03 февр. 2019 вс 14:00
Вильярреал
2
Эспаньол
2
17.01.2019 17 янв. 2019 чт 22:30
Эспаньол
3 : 1
Вильярреал
17.01.2019 17 янв. 2019 чт 22:30
Эспаньол
3
Вильярреал
1
09.01.2019 09 янв. 2019 ср 22:30
Вильярреал
2 : 2
Эспаньол
09.01.2019 09 янв. 2019 ср 22:30
Вильярреал
2
Эспаньол
2
07.10.2018 07 окт. 2018 вс 19:30
Эспаньол
3 : 1
Вильярреал
07.10.2018 07 окт. 2018 вс 19:30
Эспаньол
3
Вильярреал
1
18.02.2018 18 февр. 2018 вс 20:30
Эспаньол
1 : 1
Вильярреал
18.02.2018 18 февр. 2018 вс 20:30
Эспаньол
1
Вильярреал
1
21.09.2017 21 сент. 2017 чт 21:00
Вильярреал
0 : 0
Эспаньол
21.09.2017 21 сент. 2017 чт 21:00
Вильярреал
0
Эспаньол
0
04.03.2017 04 марта 2017 сб 20:30
Вильярреал
2 : 0
Эспаньол
04.03.2017 04 марта 2017 сб 20:30
Вильярреал
2
Эспаньол
0
02.10.2016 02 окт. 2016 вс 19:30
Эспаньол
0 : 0
Вильярреал
02.10.2016 02 окт. 2016 вс 19:30
Эспаньол
0
Вильярреал
0
23.01.2016 23 янв. 2016 сб 20:15
Эспаньол
2 : 2
Вильярреал
23.01.2016 23 янв. 2016 сб 20:15
Эспаньол
2
Вильярреал
2
28.08.2015 28 авг. 2015 пт 21:30
Вильярреал
3 : 1
Эспаньол
28.08.2015 28 авг. 2015 пт 21:30
Вильярреал
3
Эспаньол
1
09.04.2015 09 апр. 2015 чт 23:00
Вильярреал
0 : 3
Эспаньол
09.04.2015 09 апр. 2015 чт 23:00
Вильярреал
0
Эспаньол
3
09.11.2014 09 нояб. 2014 вс 19:00
Эспаньол
1 : 1
Вильярреал
09.11.2014 09 нояб. 2014 вс 19:00
Эспаньол
1
Вильярреал
1
25.02.2014 25 февр. 2014 вт -:-
Эспаньол
1 : 2
Вильярреал
25.02.2014 25 февр. 2014 вт -:-
Эспаньол
1
Вильярреал
2
26.09.2013 26 сент. 2013 чт 22:59
Вильярреал
2 : 1
Эспаньол
26.09.2013 26 сент. 2013 чт 22:59
Вильярреал
2
Эспаньол
1
01.04.2012 01 апр. 2012 вс 22:30
Вильярреал
0 : 0
Эспаньол
01.04.2012 01 апр. 2012 вс 22:30
Вильярреал
0
Эспаньол
0
06.11.2011 06 нояб. 2011 вс 20:00
Эспаньол
0 : 0
Вильярреал
06.11.2011 06 нояб. 2011 вс 20:00
Эспаньол
0
Вильярреал
0
30.01.2011 30 янв. 2011 вс 23:00
Эспаньол
0 : 1
Вильярреал
30.01.2011 30 янв. 2011 вс 23:00
Эспаньол
0
Вильярреал
1
12.09.2010 12 сент. 2010 вс 20:00
Вильярреал
4 : 0
Эспаньол
12.09.2010 12 сент. 2010 вс 20:00
Вильярреал
4
Эспаньол
0

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Кавани и Сульшер поругались во время финала. В итоге первый забил, а второй на это скорчил такоооое лицо 😾
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🩸 Игрок «Вильярреала» врезался лицом в колено Погба. Вернулся с кровавым носом и перевязанной головой
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26 мая, 13:49
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«Вильярреал» впервые в своей истории выиграл трофей
27 мая, 01:30
Эмери в четвертый раз выиграл Лигу Европы. Он выходил в финалы пять раз
27 мая, 01:03
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