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Вильярреал VS Эспаньол
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Вильярреал - Эспаньол: 27 февраля 2022 смотреть онлайн
Вильярреал
Вильярреал
-:-
Вильярреал - Эспаньол: 27 февраля 2022 смотреть онлайн
Эспаньол
Барселона
Примера, 26 тур
Примера,
26 тур
Испания
27 февр. 2022, -:- МСК
27.02.2022, -:- МСК
воскресенье
Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Предварительный состав
Подробнее
Вильярреал
мин
13
Рульи
Херонимо Рульи
24
Педраса
Альфонсо Педраса
3
Альбиоль
Рауль Альбиоль
4
Торрес
Пау Торрес
8
Фойт
Хуан Фойт
14
Тригерос
Мануэль Тригерос
25
Капу
Этьенн Капу
5
Парехо
Даниэль Парехо
30
Пино
Йереми Пино
9
Бакка
Карлос Бакка
7
Морено
Жерар Морено
Запасные
1
Асенхо
Серхио Асенхо
-
2
Гаспар
Марио Гаспар
-
21
Коста
Хауме Коста
-
18
Морено
Альберто Морено
-
6
Мори
Рамиро Мори
-
15
Эступинан
Первис Эступинан
-
19
Коклен
Франсис Коклен
-
23
Гомес
Мойзес Гомес
-
20
Пенья
Рубен Пенья
-
17
Алькасер
Пако Алькасер
-
12
Раба
Даниэль Раба
-
34
Ниньо
Фер Ниньо
-
Главный тренер
Унаи Эмери
Эспаньол
мин
1
Ойер
Ойер
4
Кабрера
Леандро Кабрера
17
Вила
Дидач Вила
5
Калеро
Фернандо Калеро
8
Мерида
Фран Мерида
15
Лопес
Давид Лопес
7
Лей
Ву Лей
14
Мелендо
Оскар Мелендо
22
Варгас
Матиас Варгас
Запасные
13
Лопес
Диего Лопес
-
3
Педроса
Адрия Педроса
-
19
Вадильо
Альваро Вадильо
-
10
Дардер
Серхи Дардер
-
20
Баре
Кейди Баре
-
26
Лосано
Поль Лосано
-
33
Меламед
Нико Меламед
-
23
Эмбарба
Адриан Эмбарба
-
11
де Томас
Рауль де Томас
-
Главный тренер
Франсиско Руфете
Прошлые матчи
19.01.2020
19 янв. 2020
вс
18:00
Вильярреал
1 : 2
Эспаньол
19.01.2020
19 янв. 2020
вс
18:00
Вильярреал
1
Эспаньол
2
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
17:00
Эспаньол
0 : 1
Вильярреал
20.10.2019
20 окт. 2019
вс
17:00
Эспаньол
0
Вильярреал
1
03.02.2019
03 февр. 2019
вс
14:00
Вильярреал
2 : 2
Эспаньол
03.02.2019
03 февр. 2019
вс
14:00
Вильярреал
2
Эспаньол
2
17.01.2019
17 янв. 2019
чт
22:30
Эспаньол
3 : 1
Вильярреал
17.01.2019
17 янв. 2019
чт
22:30
Эспаньол
3
Вильярреал
1
09.01.2019
09 янв. 2019
ср
22:30
Вильярреал
2 : 2
Эспаньол
09.01.2019
09 янв. 2019
ср
22:30
Вильярреал
2
Эспаньол
2
07.10.2018
07 окт. 2018
вс
19:30
Эспаньол
3 : 1
Вильярреал
07.10.2018
07 окт. 2018
вс
19:30
Эспаньол
3
Вильярреал
1
18.02.2018
18 февр. 2018
вс
20:30
Эспаньол
1 : 1
Вильярреал
18.02.2018
18 февр. 2018
вс
20:30
Эспаньол
1
Вильярреал
1
21.09.2017
21 сент. 2017
чт
21:00
Вильярреал
0 : 0
Эспаньол
21.09.2017
21 сент. 2017
чт
21:00
Вильярреал
0
Эспаньол
0
04.03.2017
04 марта 2017
сб
20:30
Вильярреал
2 : 0
Эспаньол
04.03.2017
04 марта 2017
сб
20:30
Вильярреал
2
Эспаньол
0
02.10.2016
02 окт. 2016
вс
19:30
Эспаньол
0 : 0
Вильярреал
02.10.2016
02 окт. 2016
вс
19:30
Эспаньол
0
Вильярреал
0
23.01.2016
23 янв. 2016
сб
20:15
Эспаньол
2 : 2
Вильярреал
23.01.2016
23 янв. 2016
сб
20:15
Эспаньол
2
Вильярреал
2
28.08.2015
28 авг. 2015
пт
21:30
Вильярреал
3 : 1
Эспаньол
28.08.2015
28 авг. 2015
пт
21:30
Вильярреал
3
Эспаньол
1
09.04.2015
09 апр. 2015
чт
23:00
Вильярреал
0 : 3
Эспаньол
09.04.2015
09 апр. 2015
чт
23:00
Вильярреал
0
Эспаньол
3
09.11.2014
09 нояб. 2014
вс
19:00
Эспаньол
1 : 1
Вильярреал
09.11.2014
09 нояб. 2014
вс
19:00
Эспаньол
1
Вильярреал
1
25.02.2014
25 февр. 2014
вт
-:-
Эспаньол
1 : 2
Вильярреал
25.02.2014
25 февр. 2014
вт
-:-
Эспаньол
1
Вильярреал
2
26.09.2013
26 сент. 2013
чт
22:59
Вильярреал
2 : 1
Эспаньол
26.09.2013
26 сент. 2013
чт
22:59
Вильярреал
2
Эспаньол
1
01.04.2012
01 апр. 2012
вс
22:30
Вильярреал
0 : 0
Эспаньол
01.04.2012
01 апр. 2012
вс
22:30
Вильярреал
0
Эспаньол
0
06.11.2011
06 нояб. 2011
вс
20:00
Эспаньол
0 : 0
Вильярреал
06.11.2011
06 нояб. 2011
вс
20:00
Эспаньол
0
Вильярреал
0
30.01.2011
30 янв. 2011
вс
23:00
Эспаньол
0 : 1
Вильярреал
30.01.2011
30 янв. 2011
вс
23:00
Эспаньол
0
Вильярреал
1
12.09.2010
12 сент. 2010
вс
20:00
Вильярреал
4 : 0
Эспаньол
12.09.2010
12 сент. 2010
вс
20:00
Вильярреал
4
Эспаньол
0
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Новости
В 2013-м два пацана праздновали с фанатами возвращение «Вильярреала» в Примеру. Сейчас взяли с ним первый трофей
#Вильярреал
27 мая, 03:41
Этот сезон – провал для Де Хеа: много ошибается и проигрывает конкуренцию. А теперь запорол серию пенальти в финале
#Давид Де Хеа
27 мая, 02:42
Как же хороши испанские клубы в еврокубках. За последние 10 лет взяли 12 финалов из 20 🇪🇸
#Вильярреал
27 мая, 02:05
Сколько «Вильярреал» заработал за победу в Лиге Европы в 2021 году
#Лига Европы
27 мая, 02:00
Кавани и Сульшер поругались во время финала. В итоге первый забил, а второй на это скорчил такоооое лицо 😾
#Эдинсон Кавани
26 мая, 23:44
🩸 Игрок «Вильярреала» врезался лицом в колено Погба. Вернулся с кровавым носом и перевязанной головой
#Хуан Фойт
26 мая, 23:15
Весь «Вильярреал» – это президент, который там уже четверть века. Торгует керамикой и пускает на матчи безработных
#Фернандо Роиг
26 мая, 13:49
Если «Зенит» так проигрывает, то всегда вылетает из Лиги Европы
#Зенит
08 марта 2019, 00:01
#
Новости матча
«Челси» и «Вильярреал» сыграют в матче за Суперкубок УЕФА. Игра состоится 11 августа
30 мая, 01:28
«Вильярреал» впервые в своей истории выиграл трофей
27 мая, 01:30
Эмери в четвертый раз выиграл Лигу Европы. Он выходил в финалы пять раз
27 мая, 01:03
🏆 «Вильярреал» обыграл «Манчестер Юнайтед» в серии пенальти и выиграл Лигу Европы
27 мая, 00:56
Жерар Морено забил в финале Лиги Европы и повторил рекорд «Вильярреала» по голам
26 мая, 23:03
Прогноз на финал Лиги Европы «Вильярреал» – «Манчестер Юнайтед», 26 мая 2021 года
25 мая, 19:52
Во сколько начало финала Лиги Европы «Вильярреал» – «Манчестер Юнайтед», 26 мая 2021 года
25 мая, 19:46
Где смотреть матч «Вильярреал» – «Манчестер Юнайтед», 26 мая 2021 года: во сколько прямая трансляция финала Лиги Европы
25 мая, 19:36