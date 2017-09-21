Вильярреал - Эспаньол: 21 сентября 2017 смотреть онлайн

Матч завершен
Вильярреал
Вильярреал
0:0

Вильярреал - Эспаньол: 21 сентября 2017 смотреть онлайн

Матч завершен
Эспаньол
Барселона
Примера, 5 тур

Примера,

Испания
21 сент. 2017, 21:00 МСК
21.09.2017, 21:00 МСК
четверг
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События

Матч окончен 0:0
86'
Желтая карточка
Хави Фуэго
Желтая карточка
Пабло Форнальс
86'
77'
Желтая карточка
Виктор Санчес
Желтая карточка
Альваро Гонсалес
74'
Конец первого тайма (0:0)
Желтая карточка
Седрик Бакамбу
41'
Желтая карточка
Карлос Бакка
31'
Начало матча

Прошлые матчи

27.02.2022 27 февр. 2022 вс 16:00
Вильярреал
5 : 1
Эспаньол
27.02.2022 27 февр. 2022 вс 16:00
Вильярреал
5
Эспаньол
1
21.08.2021 21 авг. 2021 сб 20:30
Эспаньол
0 : 0
Вильярреал
21.08.2021 21 авг. 2021 сб 20:30
Эспаньол
0
Вильярреал
0
19.01.2020 19 янв. 2020 вс 18:00
Вильярреал
1 : 2
Эспаньол
19.01.2020 19 янв. 2020 вс 18:00
Вильярреал
1
Эспаньол
2
20.10.2019 20 окт. 2019 вс 17:00
Эспаньол
0 : 1
Вильярреал
20.10.2019 20 окт. 2019 вс 17:00
Эспаньол
0
Вильярреал
1
03.02.2019 03 февр. 2019 вс 14:00
Вильярреал
2 : 2
Эспаньол
03.02.2019 03 февр. 2019 вс 14:00
Вильярреал
2
Эспаньол
2
17.01.2019 17 янв. 2019 чт 22:30
Эспаньол
3 : 1
Вильярреал
17.01.2019 17 янв. 2019 чт 22:30
Эспаньол
3
Вильярреал
1
09.01.2019 09 янв. 2019 ср 22:30
Вильярреал
2 : 2
Эспаньол
09.01.2019 09 янв. 2019 ср 22:30
Вильярреал
2
Эспаньол
2
07.10.2018 07 окт. 2018 вс 19:30
Эспаньол
3 : 1
Вильярреал
07.10.2018 07 окт. 2018 вс 19:30
Эспаньол
3
Вильярреал
1
18.02.2018 18 февр. 2018 вс 20:30
Эспаньол
1 : 1
Вильярреал
18.02.2018 18 февр. 2018 вс 20:30
Эспаньол
1
Вильярреал
1
21.09.2017 21 сент. 2017 чт 21:00
Вильярреал
0 : 0
Эспаньол
21.09.2017 21 сент. 2017 чт 21:00
Вильярреал
0
Эспаньол
0
04.03.2017 04 марта 2017 сб 20:30
Вильярреал
2 : 0
Эспаньол
04.03.2017 04 марта 2017 сб 20:30
Вильярреал
2
Эспаньол
0
02.10.2016 02 окт. 2016 вс 19:30
Эспаньол
0 : 0
Вильярреал
02.10.2016 02 окт. 2016 вс 19:30
Эспаньол
0
Вильярреал
0
23.01.2016 23 янв. 2016 сб 20:15
Эспаньол
2 : 2
Вильярреал
23.01.2016 23 янв. 2016 сб 20:15
Эспаньол
2
Вильярреал
2
28.08.2015 28 авг. 2015 пт 21:30
Вильярреал
3 : 1
Эспаньол
28.08.2015 28 авг. 2015 пт 21:30
Вильярреал
3
Эспаньол
1
09.04.2015 09 апр. 2015 чт 23:00
Вильярреал
0 : 3
Эспаньол
09.04.2015 09 апр. 2015 чт 23:00
Вильярреал
0
Эспаньол
3
09.11.2014 09 нояб. 2014 вс 19:00
Эспаньол
1 : 1
Вильярреал
09.11.2014 09 нояб. 2014 вс 19:00
Эспаньол
1
Вильярреал
1
25.02.2014 25 февр. 2014 вт 0:00
Эспаньол
1 : 2
Вильярреал
25.02.2014 25 февр. 2014 вт 0:00
Эспаньол
1
Вильярреал
2
26.09.2013 26 сент. 2013 чт 22:59
Вильярреал
2 : 1
Эспаньол
26.09.2013 26 сент. 2013 чт 22:59
Вильярреал
2
Эспаньол
1
01.04.2012 01 апр. 2012 вс 22:30
Вильярреал
0 : 0
Эспаньол
01.04.2012 01 апр. 2012 вс 22:30
Вильярреал
0
Эспаньол
0
06.11.2011 06 нояб. 2011 вс 20:00
Эспаньол
0 : 0
Вильярреал
06.11.2011 06 нояб. 2011 вс 20:00
Эспаньол
0
Вильярреал
0

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