Вильярреал

Составы
События
Прошлые матчи
Новости
Травмы
Прогнозы
Составы
Подробнее
|Запасные
|
31
Кантеро
Андер Кантеро
-
|
22
Рукавина
Антонио Рукавина
-
|
4
Семеду
Рубен Семеду
-
|
20
Сориано
Роберто Сориано
-
|
8
Форнальс
Пабло Форнальс
-
|
18
Сансоне
Никола Сансоне
-
|
15
Унал
Энес Унал
-
|Запасные
|
13
Лопес
Диего Лопес
-
|
24
Санчес
Серхио Санчес
-
|
5
Налдо
Налдо
-
|
21
Рока
Марк Рока
-
|
14
Мелендо
Оскар Мелендо
-
|
9
Гарсия
Серхио Гарсия
-
События
Матч окончен 0:0
86'
Желтая карточка
Желтая карточка
86'
77'
Желтая карточка
Желтая карточка
74'
Конец первого тайма (0:0)
Желтая карточка
41'
Желтая карточка
31'
Начало матча