Матч завершен
Эспаньол
Барселона
0:0
Матч завершен
Вильярреал
Вильярреал
Примера, 12 тур

Примера,

12 тур

Испания
6 нояб. 2011, 20:00 МСК
6.11.2011, 20:00 МСК
воскресенье
Составы
Эспаньол
мин
0
Альварес
Кристиан Альварес
90
0
Вила
Дидач Вила
90
0
Морено
Эктор Морено
90
0
Форлин
Хуан Форлин
90
0
Родригес
Рауль Родригес
90
0
Датоло
Хесус Датоло
59
0
Ромарик
Ромарик
78
0
Лопес
Хави Лопес
90
0
Верду
Хоан Верду
90
0
Гарсия
Серхио Гарсия
90
0
Васкес
Альваро Васкес
73
Запасные
0
Касилья
Кико Касилья
0
Амат
Жорди Амат
0
Вайсс
Владимир Вайсс
0
Баэна
Рауль Баэна
0
Пандиани
Вальтер Пандиани
0
Фонте
Руи Фонте
0
Тьеви
Тьеви
Вильярреал
мин
0
Лопес
Диего Лопес
90
0
Катала
Хосе Мануэль Катала
90
0
Ориоль
Хоан Ориоль
90
0
Гонсало
Гонсало
90
0
Гаспар
Марио Гаспар
90
0
Мусаккио
Матео Мусаккио
90
0
Валеро
Борха Валеро
90
0
Де Гузман
Джонатан Де Гузман
70
0
Бруно
Бруно
90
0
Рубен
Марко Рубен
90
0
Перес
Эрнан Перес
90
Запасные
0
Санчес
Сесар Санчес
0
Лопес
Анхель Лопес
0
Лежен
Флориан Лежен
0
Гульон
Маркос Гульон
0
Вакасо
Мубарак Вакасо
0
Бордас
Херард Бордас
0
Хоселу
Хоселу