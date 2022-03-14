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Лига чемпионов
Ювентус
Вильярреал
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#Лига чемпионов #Ювентус #Вильярреал

Лига чемпионов: во сколько начало матча «Ювентус – «Вильярреал», 16 марта 2022 года

вчера, 20:20

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, где «Ювентус» сыграет против «Вильярреала», состоится в Турине 16 марта. Начало – в 23:00 по московскому времени.

«Матч ТВ» покажет прямую трансляцию игры.

«Ювентус» идет четвертым в Серии и отстает на семь очков от лидирующего «Милана». «Вильярреал» – седьмой в Примере, у него шесть очков отставания до лигочемпионской четверки.

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