Лига чемпионов
Ювентус
Вильярреал
Лига чемпионов: во сколько начало матча «Ювентус – «Вильярреал», 16 марта 2022 года
вчера, 20:20
Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, где «Ювентус» сыграет против «Вильярреала», состоится в Турине 16 марта. Начало – в 23:00 по московскому времени.
«Матч ТВ» покажет прямую трансляцию игры.
«Ювентус» идет четвертым в Серии и отстает на семь очков от лидирующего «Милана». «Вильярреал» – седьмой в Примере, у него шесть очков отставания до лигочемпионской четверки.
Выключите, пожалуйста, AdBlock. Тут не реклама, а новости партнеров, за качеством которых мы следим.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые