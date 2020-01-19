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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Вильярреал
Вильярреал
Касорла 62
1:2
Матч завершен
Эспаньол
Барселона
Лопес 5
де Томас 47
Примера, 20 тур
Примера,
20 тур
Испания
19 янв. 2020, 18:00 МСК
19.01.2020, 18:00 МСК
воскресенье
Составы
Вильярреал
мин
1
Асенхо
Серхио Асенхо
90
18
Морено
Альберто Морено
90
3
Альбиоль
Рауль Альбиоль
90
2
Гаспар
Марио Гаспар
90
4
Торрес
Пау Торрес
90
8
Касорла
Санти Касорла
62'
62'
90
10
Иборра
Висенте Иборра
90
14
Тригерос
Мануэль Тригерос
90
19
Замбо
Андре-Франк Замбо
90
11
Чуквуэзе
Самуэль Чуквуэзе
90
9
Бакка
Карлос Бакка
90
Запасные
13
Андрес
Андрес
6
Мори
Рамиро Мори
23
Гомес
Мойзес Гомес
20
Пенья
Рубен Пенья
30
Мартин
Иван Мартин
24
Онтиверос
Хавьер Онтиверос
Эспаньол
мин
13
Лопес
Диего Лопес
5'
5'
90
17
Вила
Дидач Вила
90
20
Эспиноcа
Бернардо Эспиноcа
90
5
Налдо
Налдо
90
16
Лопес
Хави Лопес
90
15
Лопес
Давид Лопес
90
10
Дардер
Серхи Дардер
90
21
Рока
Марк Рока
90
14
Мелендо
Оскар Мелендо
90
11
де Томас
Рауль де Томас
47'
47'
90
12
Кальери
Хонатан Кальери
90
Запасные
1
Прието
Андрес Прието
24
Калеро
Фернандо Калеро
3
Педроса
Адрия Педроса
4
Санчес
Виктор Санчес
8
Итурраспе
Андер Итурраспе
7
Лей
Ву Лей
22
Варгас
Матиас Варгас