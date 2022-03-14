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Лига чемпионов: прогноз на матч «Ювентус» – «Вильярреал», 16 марта 2022 года
вчера, 20:21
В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Ювентус» сыграет дома с «Вильярреалом». Матч пройдет 16 марта, он начнется в 23:00 по московскому времени.
Ставки и прогнозы букмекеров:
- Победа «Ювентуса» – 2,00.
- Ничья – 3,48.
- Победа «Вильярреала» – 4,2.
У «Ювентуса» много потерь перед игрой – травмированы Дибала, Кьеза, Кьеллини, Бонуччи, Закариа и Маккенни. «Вильярреалу» не поможет Альберто Морено, под вопросом выход на поле Фойта, Капуэ, Альбиоля и Жерара Морено.
Первый матч закончился вничью 1:1.
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