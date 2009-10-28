Матч завершен
Удинезе
Удине
Флоро Флорес 21
Флоро Флорес 84
2:1
Матч завершен
Рома
Рим
Де Росси 42
Серия А, 10 тур

Серия А,

10 тур

Италия
28 окт. 2009, 22:45 МСК
28.10.2009, 22:45 МСК
среда
Антонио Дамато
Антонио Дамато
Главный Судья
Составы
Удинезе
мин
0
Ханданович
Самир Ханданович
90
0
Паскуале
Джиованни Паскуале
46
0
Баста
Душан Баста
90
0
Кода
Андреа Кода
90
0
Сапата
Кристиан Сапата
90
0
Д'Агостино
Гаэтано Д'Агостино
76
0
Инлер
Гекхан Инлер
69
0
Асамоа
Квадво Асамоа
90
0
Ди Натале
Антонио Ди Натале
90
0
Флоро Флорес
Антонио Флоро Флорес
21'
84'
21', 84'
90
0
Санчес
Алексис Санчес
90
Запасные
0
Беларди
Эмануэле Беларди
0
Фелипе
Фелипе
0
Лукович
Александар Лукович
0
Пепе
Симоне Пепе
0
Саммарко
Паоло Саммарко
0
Исла
Маурисио Исла
0
Лоди
Франческо Лоди
Рома
мин
0
Дони
Дони
90
0
Жуан
Жуан
90
0
Мексес
Филипп Мексес
90
0
Кассетти
Марко Кассетти
62
0
Мотта
Марко Мотта
71
0
Губерти
Стефано Губерти
90
0
Де Росси
Даниэле Де Росси
42'
42'
90
0
Перротта
Симоне Перротта
90
0
Бриги
Маттео Бриги
90
0
Таддеи
Родриго Таддеи
90
0
Вучинич
Мирко Вучинич
90
Запасные
0
Сержио
Жулио Сержио
0
Сисиньо
Сисиньо
0
Андреолли
Марко Андреолли
0
Фати
Рикардо Фати
0
Пит
Адриан Пит
0
Баптиста
Жулио Баптиста
0
Окака-Чука
Стефано Окака-Чука