Матч завершен
Удинезе
Удине
0:1
Матч завершен
Рома
Рим
Наингголан 12
Серия А, 20 тур

Серия А,

20 тур

Италия
15 янв. 2017, 17:00 МСК
15.01.2017, 17:00 МСК
воскресенье
Антонио Дамато
Антонио Дамато
Главный Судья
Составы
Удинезе
мин
14
Янкто
Якуб Янкто
52
1
Карнезис
Орестис Карнезис
90
30
Фелипе
Фелипе
90
5
Данило
Данило
90
3
Самир
Самир
90
37
Фараони
Давиде Фараони
90
26
Кумс
Свен Кумс
74
6
Фофана
Секо Фофана
90
77
Теро
Сирил Теро
90
9
Сапата
Дуван Сапата
69
10
де Пауль
Родриго де Пауль
90
Запасные
22
Скуффет
Симоне Скуффет
25
Перисан
Самуэле Перисан
75
Арто
Томас Арто
4
Анджелла
Габриэле Анджелла
53
Аднан
Али Аднан
23
Халлфредссон
Эмил Халлфредссон
95
Эвангелиста
Лукас Эвангелиста
99
Балич
Андрия Балич
96
Эвандро
Эвандро
19
Ридер
Ридер
18
Перица
Стипе Перица
Рома
мин
20
Фасио
Федерико Фасио
90
1
Щесны
Войцех Щесны
90
44
Манолас
Костас Манолас
90
3
Жуан
Жуан
90
33
Эмерсон
Эмерсон
90
4
Наингголан
Раджа Наингголан
12'
12'
90
6
Строотман
Кевин Строотман
90
5
Паредес
Леандро Паредес
90
13
Перес
Бруно Перес
90
9
Джеко
Эдин Джеко
90
92
Эль-Шаарави
Стефан Эль-Шаарави
63
Запасные
19
Алисон
Алисон
18
Лобонц
Богдан Лобонц
15
Вермален
Томас Вермален
21
Мариу Руй
Мариу Руй
17
Сек
Мустафа Сек
30
Жерсон
Жерсон
52
Фраттези
Давиде Фраттези
10
Тотти
Франческо Тотти
93
Тумминелло
Марко Тумминелло