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Матч окончен 3:1
90'
ГОЛ! 3:1
Конец первого тайма (3:0)
ГОЛ! 3:0
45'
ГОЛ! 2:0
30'
ГОЛ! 1:0
12'
Начало матча
|мин
|
1
Алисон
Алисон
|90
|
20
Фасио
Федерико Фасио
|90
|
11
Коларов
Александар Коларов
|90
|
44
Манолас
Костас Манолас
|90
|
24
Флоренци
Алессандро Флоренци
|90
|
16
Де Росси
Даниэле Де Росси
|90
|
4
Наингголан
Раджа Наингголан
|90
|
6
Строотман
Кевин Строотман
|90
|
9
Джеко
Эдин Джеко
12'
|90
|
92
Эль-Шаарави
Стефан Эль-Шаарави
30'
45'
|90
|
8
Перотти
Диего Перотти
|90
|Запасные
|
28
Скорупски
Лукаш Скорупски
-
|
18
Лобонц
Богдан Лобонц
-
|
15
Морено
Эктор Морено
-
|
5
Жуан
Жуан
-
|
55
Кастан
Леандро Кастан
-
|
21
Гоналон
Максим Гоналон
-
|
25
Перес
Бруно Перес
-
|
7
Пеллегрини
Лоренцо Пеллегрини
-
|
30
Жерсон
Жерсон
-
|
17
Ундер
Дженгиз Ундер
-
|
23
Дефрель
Грегор Дефрель
-
|мин
|
1
Биццарри
Альбано Биццарри
|90
|
4
Анджелла
Габриэле Анджелла
|90
|
17
Нуйтинк
Брам Нуйтинк
|90
|
3
Самир
Самир
|90
|
85
Бехрами
Валон Бехрами
|90
|
19
Стригер Ларсен
Йенс Стригер Ларсен
90'
|90
|
10
де Пауль
Родриго де Пауль
|90
|
14
Янкто
Якуб Янкто
|90
|
72
Барак
Антонин Барак
|90
|
20
Лопес
Макси Лопес
|90
|
15
Ласанья
Кевин Ласанья
|90
|Запасные
|
22
Скуффет
Симоне Скуффет
-
|
25
Борселлини
Давиде Борселлини
-
|
53
Аднан
Али Аднан
-
|
97
Пеццелла
Джузеппе Пеццелла
-
|
23
Халлфредссон
Эмил Халлфредссон
-
|
6
Фофана
Секо Фофана
-
|
99
Балич
Андрия Балич
-
|
96
Эвандро
Эвандро
-
|
7
Ридер
Ридер
-
|
9
Байич
Рияд Байич
-