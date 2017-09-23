Рома - Удинезе: 23 сентября 2017 смотреть онлайн

Матч завершен
Рома
Рим
Джеко 12
Эль-Шаарави 30
Эль-Шаарави 45
3:1

Рома - Удинезе: 23 сентября 2017 смотреть онлайн

Матч завершен
Удинезе
Удине
Стригер Ларсен 90
Серия А, 6 тур

Серия А,

Италия
23 сент. 2017, 16:00 МСК
23.09.2017, 16:00 МСК
суббота
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Матч окончен 3:1
90'
ГОЛ! 3:1
Йенс Стригер Ларсен
Конец первого тайма (3:0)
ГОЛ! 3:0
Стефан Эль-Шаарави
45'
ГОЛ! 2:0
Стефан Эль-Шаарави
30'
ГОЛ! 1:0
Эдин Джеко
12'
Начало матча

Прошлые матчи

13.03.2022 13 марта 2022 вс 20:00
Удинезе
1 : 1
Рома
13.03.2022 13 марта 2022 вс 20:00
Удинезе
1
Рома
1
23.09.2021 23 сент. 2021 чт 21:45
Рома
1 : 0
Удинезе
23.09.2021 23 сент. 2021 чт 21:45
Рома
1
Удинезе
0
14.02.2021 14 февр. 2021 вс 14:30
Рома
3 : 0
Удинезе
14.02.2021 14 февр. 2021 вс 14:30
Рома
3
Удинезе
0
03.10.2020 03 окт. 2020 сб 21:45
Удинезе
0 : 1
Рома
03.10.2020 03 окт. 2020 сб 21:45
Удинезе
0
Рома
1
02.07.2020 02 июля 2020 чт 22:45
Рома
0 : 2
Удинезе
02.07.2020 02 июля 2020 чт 22:45
Рома
0
Удинезе
2
30.10.2019 30 окт. 2019 ср 23:00
Удинезе
0 : 4
Рома
30.10.2019 30 окт. 2019 ср 23:00
Удинезе
0
Рома
4
13.04.2019 13 апр. 2019 сб 19:00
Рома
1 : 0
Удинезе
13.04.2019 13 апр. 2019 сб 19:00
Рома
1
Удинезе
0
24.11.2018 24 нояб. 2018 сб 17:00
Удинезе
1 : 0
Рома
24.11.2018 24 нояб. 2018 сб 17:00
Удинезе
1
Рома
0
17.02.2018 17 февр. 2018 сб 17:00
Удинезе
0 : 2
Рома
17.02.2018 17 февр. 2018 сб 17:00
Удинезе
0
Рома
2
23.09.2017 23 сент. 2017 сб 16:00
Рома
3 : 1
Удинезе
23.09.2017 23 сент. 2017 сб 16:00
Рома
3
Удинезе
1
15.01.2017 15 янв. 2017 вс 17:00
Удинезе
0 : 1
Рома
15.01.2017 15 янв. 2017 вс 17:00
Удинезе
0
Рома
1
20.08.2016 20 авг. 2016 сб 19:00
Рома
4 : 0
Удинезе
20.08.2016 20 авг. 2016 сб 19:00
Рома
4
Удинезе
0
13.03.2016 13 марта 2016 вс 17:00
Удинезе
1 : 2
Рома
13.03.2016 13 марта 2016 вс 17:00
Удинезе
1
Рома
2
28.10.2015 28 окт. 2015 ср 22:45
Рома
3 : 1
Удинезе
28.10.2015 28 окт. 2015 ср 22:45
Рома
3
Удинезе
1
17.05.2015 17 мая 2015 вс 21:45
Рома
2 : 1
Удинезе
17.05.2015 17 мая 2015 вс 21:45
Рома
2
Удинезе
1
06.01.2015 06 янв. 2015 вт 14:30
Удинезе
0 : 1
Рома
06.01.2015 06 янв. 2015 вт 14:30
Удинезе
0
Рома
1
17.03.2014 17 марта 2014 пн 22:59
Рома
3 : 2
Удинезе
17.03.2014 17 марта 2014 пн 22:59
Рома
3
Удинезе
2
27.10.2013 27 окт. 2013 вс 17:00
Удинезе
0 : 1
Рома
27.10.2013 27 окт. 2013 вс 17:00
Удинезе
0
Рома
1
09.03.2013 09 марта 2013 сб 22:45
Удинезе
1 : 1
Рома
09.03.2013 09 марта 2013 сб 22:45
Удинезе
1
Рома
1
28.10.2012 28 окт. 2012 вс 22:45
Рома
2 : 3
Удинезе
28.10.2012 28 окт. 2012 вс 22:45
Рома
2
Удинезе
3

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