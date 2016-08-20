Матч завершен
Рома
Рим
Перотти 65
Перотти 75
Джеко 82
Салах 84
4:0
Матч завершен
Удинезе
Удине
Серия А, 1 тур

Серия А,

1 тур

Италия
20 авг. 2016, 19:00 МСК
20.08.2016, 19:00 МСК
суббота
Марко Ди Белло
Марко Ди Белло
Главный Судья
Составы
Рома
мин
6
Строотман
Кевин Строотман
90
1
Щесны
Войцех Щесны
90
15
Вермален
Томас Вермален
90
44
Манолас
Костас Манолас
80
33
Эмерсон
Эмерсон
76
4
Наингголан
Раджа Наингголан
90
13
Перес
Бруно Перес
90
5
Паредес
Леандро Паредес
90
92
Эль-Шаарави
Стефан Эль-Шаарави
57
9
Джеко
Эдин Джеко
82'
82'
90
11
Салах
Мохамед Салах
84'
84'
90
Запасные
19
Алисон
Алисон
80
Фасио
Федерико Фасио
76
Жуан
Жуан
17
Сек
Мустафа Сек
91
Маркицца
Риккардо Маркицца
16
Де Росси
Даниэле Де Росси
27
Риччи
Федерико Риччи
30
Жерсон
Жерсон
10
Тотти
Франческо Тотти
57
Перотти
Диего Перотти
65', 75'
7
Итурбе
Хуан Итурбе
Удинезе
мин
1
Карнезис
Орестис Карнезис
90
5
Данило
Данило
90
75
Арто
Томас Арто
52
3
Самир
Самир
90
53
Аднан
Али Аднан
90
8
Агьеманг-Баду
Эммануэль Агьеманг-Баду
90
10
де Пауль
Родриго де Пауль
68
6
Фофана
Секо Фофана
79
23
Халлфредссон
Эмил Халлфредссон
90
27
Видмер
Силвэн Видмер
90
9
Сапата
Дуван Сапата
90
Запасные
22
Скуффет
Симоне Скуффет
30
Фелипе
Фелипе
52
Анджелла
Габриэле Анджелла
7
Армеро
Пабло Армеро
79
Лоди
Франческо Лоди
21
Эденилсон
Эденилсон
95
Эвангелиста
Лукас Эвангелиста
14
Янкто
Якуб Янкто
96
Эвандро
Эвандро
19
Ридер
Ридер
18
Перица
Стипе Перица
11
Пеньяранда
Адальберто Пеньяранда