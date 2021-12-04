Интер
Серия А
Рома
«Интер» забил «Роме» три гола за тайм и не проигрывает 11 матчей подряд. Чалханоглу забил прямым ударом с углового
вчера, 21:50
- Последний раз «Интер» проигрывал во всех турнирах в октябре от «Лацио». Это единственное поражение в Серии А в этом сезоне.
- «Рома» пятый раз в сезоне пропустила 3+ гола во всех турнирах. Последний раз такое было в ноябре в матче против «Венеции» (2:3) в Серии А.
- «Интер» забил в 18-м подряд гостевом матче. Последний раз такое было в 1951 году.
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Комментарии (1)
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6 часов назад
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Ну что парни, как там ваши ставки сегодня? Что, опять все прос****
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