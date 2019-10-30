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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Матч завершен
Удинезе
Удине
0:4
Матч завершен
Рома
Рим
Дзаньоло 14
Смоллинг 51
Клюйверт 54
Коларов 66
Серия А, 10 тур
Серия А,
10 тур
Италия
30 окт. 2019, 23:00 МСК
30.10.2019, 23:00 МСК
среда
Составы
Удинезе
мин
7
Окака-Чука
Стефано Окака-Чука
90
8
Яяло
Мато Яяло
90
10
де Пауль
Родриго де Пауль
90
38
Мандрагора
Роландо Мандрагора
90
15
Ласанья
Кевин Ласанья
90
3
Самир
Самир
90
18
тер Авест
Хайдд тер Авест
90
12
Сема
Кен Сема
90
5
Троост-Эконг
Уильям Троост-Эконг
90
50
Бекао
Родриго Бекао
90
1
Муссо
Хуан Муссо
90
Запасные
88
Николас
Николас
27
Перисан
Самуэле Перисан
87
Де Майо
Себастьян Де Майо
17
Нуйтинк
Брам Нуйтинк
2
Сьерральта
Франсиско Сьерральта
6
Фофана
Секо Фофана
11
Уолес
Уолес
23
Пуссетто
Игнасио Пуссетто
91
Теодорчик
Лукаш Теодорчик
30
Несторовски
Илия Несторовски
Рома
мин
20
Фасио
Федерико Фасио
90
9
Джеко
Эдин Джеко
90
11
Коларов
Александар Коларов
66'
66'
90
18
Сантон
Давиде Сантон
90
6
Смоллинг
Крис Смоллинг
51'
51'
90
27
Пасторе
Хавьер Пасторе
90
13
Лопес
Пау Лопес
90
23
Манчини
Джанлука Манчини
90
21
Верету
Жордан Верету
90
99
Клюйверт
Джастин Клюйверт
54'
54'
90
22
Дзаньоло
Николо Дзаньоло
14'
14'
90
Запасные
83
Миранте
Антонио Миранте
63
Фузато
Даниэль Фузато
24
Флоренци
Алессандро Флоренци
37
Спинаццола
Леонардо Спинаццола
17
Ундер
Дженгиз Ундер
8
Перотти
Диего Перотти