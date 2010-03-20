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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
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Олимпиада
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Матч завершен
Рома
Рим
Тони 15
Вучинич 23
Вучинич 66
Вучинич 82
4:2
Матч завершен
Удинезе
Удине
Ди Натале 38
Ди Натале 61
Серия А, 29 тур
Серия А,
29 тур
Италия
20 марта 2010, 22:45 МСК
20.03.2010, 22:45 МСК
суббота
Никола Пьерпаоли
Никола Пьерпаоли
Главный Судья
Составы
Рома
мин
0
Сержио
Жулио Сержио
90
0
Риисе
Йон-Арне Риисе
90
0
Бурдиссо
Николас Бурдиссо
90
0
Жуан
Жуан
90
0
Кассетти
Марко Кассетти
90
0
Фати
Рикардо Фати
74
0
Перротта
Симоне Перротта
90
0
Бриги
Маттео Бриги
90
0
Тони
Лука Тони
15'
15'
90
0
Вучинич
Мирко Вучинич
23'
82'
66'
23', 82'
66'
90
0
Менез
Жереми Менез
87
Запасные
0
Лобонц
Богдан Лобонц
0
Андреолли
Марко Андреолли
0
Тонетто
Макс Тонетто
0
Мотта
Марко Мотта
0
Баптиста
Жулио Баптиста
0
Черчи
Алессио Черчи
0
Петтинари
Стефано Петтинари
Удинезе
мин
0
Ханданович
Самир Ханданович
90
0
Паскуале
Джиованни Паскуале
90
0
Лукович
Александар Лукович
90
0
Сапата
Кристиан Сапата
90
0
Инлер
Гекхан Инлер
90
0
Саммарко
Паоло Саммарко
68
0
Асамоа
Квадво Асамоа
90
0
Исла
Маурисио Исла
90
0
Ди Натале
Антонио Ди Натале
61'
38'
61'
38'
90
0
Флоро Флорес
Антонио Флоро Флорес
90
0
Санчес
Алексис Санчес
83
Запасные
0
Беларди
Эмануэле Беларди
0
Кода
Андреа Кода
0
Ферронетти
Дамиано Ферронетти
0
Пепе
Симоне Пепе
0
Лоди
Франческо Лоди
0
Агьеманг-Баду
Эммануэль Агьеманг-Баду
0
Корради
Бернардо Корради