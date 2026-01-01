Кубок Первого канала (фигурное катание)

Лента
Материалы
Новости
Фигурное катание
Состав участников Кубка Первого канала по фигурному катанию
#Кубок Первого канала (фигурное катание)
Фигурное катание
Расписание Кубка Первого канала по фигурному катанию в Саранске, где смотреть соревнования
#Кубок Первого канала (фигурное катание)
Фигурное катание
Валиева откатала произвольную программу с мировым рекордом на командном турнире фигуристов. Но он не засчитается
#Камила Валиева
Фигурное катание
Итоги жеребьевки на командном турнире фигуристов сборной России
#Командный турнир по фигурному катанию
Фигурное катание
Женщины выиграли соревнование по прыжкам на командном турнире по фигурному катанию
#Командный турнир по фигурному катанию
Фигурное катание
Полное расписание командного турнира сборной России по фигурному катанию
#Командный турнир по фигурному катанию
Фигурное катание
Где и во сколько смотреть командный турнир сборной России по фигурному катанию
#Командный турнир по фигурному катанию
Фигурное катание
Состав участников командного турнира сборной России по фигурному катанию
#Командный турнир по фигурному катанию
Фигурное катание
Хромых заменит Косторную на турнире сборной России в Москве
#Майя Хромых
Фигурное катание
Косторная не выступит на турнире сборной России в Москве
#Алена Косторная
Фигурное катание
ФФККР и Первый канал представили «Кубок Первого канала»
#Кубок Первого канала (фигурное катание)