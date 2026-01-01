Кубок Первого канала (фигурное катание)

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Как ругались Загитова и Медведева. Психоз на Олимпиаде, подкол из-за музыки, игнор в интервью
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#Алина Загитова
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Загитова и Медведева – в гостях у Урганта. Мило поиграли с собаками и похвалили друг друга для конкурса
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#Алина Загитова
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«Кубок Первого канала» – это проверенный формат для пиара фигурки и замена Европе. Зато турнир по прыжкам – эксперимент
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#фигурное катание
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