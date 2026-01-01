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Формула 1
«Мерседес» отозвал аппеляцию на результаты последней в сезоне гонки Формулы 1
#Мерседес
Формула 1
«Мерседес» – победитель Кубка конструкторов-2021. Это восьмое чемпионство подряд
#Формула 1
Формула 1
Хэмилтон проиграл второй сезон из восьми последних в Формуле 1
#Льюис Хэмилтон
Автогонки
Формула 1: прогноз на Гран-при Абу-Даби, 12 декабря 2021 года
#Формула 1
Автогонки
Формула 1: во сколько начало Гран-при Абу-Даби, 12 декабря 2021 года
#Формула 1
Автогонки
Хэмилтон – победитель Гран-при Катара. Алонсо впервые с 2014 года добрался до подиума
#Формула 1
Формула 1
Определились составы команд Формулы 1 на сезон. Гуаньюй станет первым китайским пилотом в истории турнира
#Чжоу Гуаньюй
Автогонки
Боттас – победитель Гран-при Турции. Это его первая победа с сентября-2020
#Валттери Боттас
Формула 1
Расселл заменит Боттаса в «Мерседесе». Он перейдет в команду со следующего сезона
#Джордж Расселл
Формула 1
Боттас уйдет в «Альфа Ромео» после окончания сезона. С 2017 года он был в «Мерседесе»
#Валттери Боттас
Автогонки
Хэмилтон и «Мерседес» продлили контракт на два года
#Льюис Хэмилтон
Формула 1
Хэмилтон подписал контракт с «Мерседесом» на год
#Льюис Хэмилтон
Формула 1
Джордж Расселл из «Уильямса» заменит Льюиса Хэмилтона в «Мерседесе» на Гран-при Сахира
#Джордж Расселл
Формула 1
Хэмилтон – самый влиятельный темнокожий британец
#Льюис Хэмилтон
Формула 1
Хэмилтон показал лучший круг в истории Формулы 1
#Льюис Хэмилтон