Супербоул

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Финал за звание чемпиона Национальной футбольной лиги (НФЛ)
Дата основания
1967 г.
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25 ярких фактов о Супербоуле: более миллиарда куриных крылышек в день, перстень для Путина, первый тачдаун – с похмельем
#Супербоул
8 главных музыкальных шоу Супербоула: Майкл Джексон с хором из тысяч детей, Purple Rain под дождем, голая грудь и средний палец
#Супербоул
Бежим смотреть трейлер шоу, где Эминем, Кендрик Ламар, Dr Dre вместе выступят на Супербоуле-2022
#Супербоул
Билеты на Супербоул стоили рекордно много. Теперь цены постоянно падают, врачи вообще придут бесплатно
#Супербоул
Супербоул для чайников. Как это смотреть, если я не знаю правил? На кого именно смотреть? Почему из штанов торчат полотенца?
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#Супербоул
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На стадионе «Тампы» стоит огромный пиратский корабль. Который стреляет из пушек! (хотя Супербоул запрещает)
#Супербоул
The Weeknd – автор главного альбома года. Он скандально не попал на «Грэмми» и теперь вложит личные $7 млн в шоу на Супербоуле-2021
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#Супербоул
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Реклама на Супербоуле в кризисе. Бренды уходят, а создатели не знают: как придумать сюжет, который никого не обидит
#Супербоул
🍻 Душевная реклама Дэвида Финчера для Супербоула. Люди просто предлагают друг другу пиво
#Супербоул
Ютуб появился, когда Тимберлейк оголил грудь Джанет Джексон на сцене Супербоула-2004. Тот скандал – медиавзрыв эпохи
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#музыка
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Шакира и Дженнифер Лопес раскрутили Супербоул. Их выступление смотрят миллионы и хвалят другие звезды
#Супербоул
15 крутых (и очень дорогих!) реклам Супербоула
#Супербоул
Отвечаем на стыдные вопросы про Супербоул. Почему его все смотрят? Откуда столько денег и звезд?
#Супербоул
Ютуб назвал самые просматриваемые рекламные ролики 2019-го. Там много связей с Супербоулом
#Супербоул